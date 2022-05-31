https://arabic.sputniknews.com/20220531/استحداث-صندوق-استثمار-مشترك-بين-الجزائر-وتونس-1062936688.html
استحداث صندوق استثمار مشترك بين الجزائر وتونس
استحداث صندوق استثمار مشترك بين الجزائر وتونس
استحدثت الجزائر وتونس صندوق استثمار مشترك من أجل تمويل المؤسسات المصغرة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T16:42+0000
2022-05-31T16:42+0000
2022-05-31T16:42+0000
العالم العربي
صندوق الاستثمار
الجزائر
أخبار تونس اليوم
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وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بيان عقب استقبال الوزير الجزائري نسيم ضيافات، لنظيرته التونسية نائلة نويرة القنجي: "تم عقد جلسة عمل بهدف تباحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم والتعاون التي تجمع الجزائر وتونس في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى تونس شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي".كما أكد ضيافات، خلال هذا اللقاء "الاستعداد التام للقطاع لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر وتونس، وهو ما سيعزز حتما التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين".من جانبها، قالت الوزيرة التونسية إن اللقاء سمح بتبادل الأفكار والبحث عن آليات لدعم شباب البلدين في المناطق الحدودية من أجل توفير مناصب عمل من خلال تطوير وإطلاق مشاريع وبرامج مشتركة في الجزائر وتونس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, صندوق الاستثمار, الجزائر, أخبار تونس اليوم
استحداث صندوق استثمار مشترك بين الجزائر وتونس
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استحدثت الجزائر وتونس صندوق استثمار مشترك من أجل تمويل المؤسسات المصغرة.
وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بيان عقب استقبال الوزير الجزائري نسيم ضيافات، لنظيرته التونسية نائلة نويرة القنجي: "تم عقد جلسة عمل بهدف تباحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم والتعاون التي تجمع الجزائر وتونس في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى تونس شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي".
وأضاف البيان: "تم الاتفاق على مشروع استحداث صندوق استثمار مشترك لتمويل المؤسسات المصغرة بين البلدين، كما تم الاتفاق على برنامج عمل سنوي مشترك، سيسمح بتنفيذ مختلف محاور التعاون في مجال المؤسسات المصغرة والمتعلقة أساسا بتبادل التجارب والخبرات ومرافقة الشباب حاملي المشاريع في المناطق الحدودية للبلدين من خلال مشاريع مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات ونشاطات اقتصادية في مجال المقاولاتية".
كما أكد ضيافات، خلال هذا اللقاء "الاستعداد التام للقطاع لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر وتونس، وهو ما سيعزز حتما التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين".
من جانبها، قالت الوزيرة التونسية إن اللقاء سمح بتبادل الأفكار والبحث عن آليات لدعم شباب البلدين في المناطق الحدودية من أجل توفير مناصب عمل من خلال تطوير وإطلاق مشاريع وبرامج مشتركة في الجزائر وتونس.