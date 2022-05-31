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الأسد يعزل قاض في حلب لارتكابه مخالفات
الأسد يعزل قاض في حلب لارتكابه مخالفات
عزل الرئيس السوري، بشار الأسد، قاضيا في حلب لارتكابه "مخالفات وأخطاء قانونية". 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T22:00+0000
2022-05-31T22:00+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأصدر الرئيس الأسد، مرسوما ينص على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي أحمد شادي بن فاروق القدور مستشار محكمة استئناف الجنح الثانية في عدلية حلب من المرتبة الثانية والدرجة الثالثة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة. بحسب بيان نشرته وزارة العدل السورية.
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أخبار سوريا اليوم

الأسد يعزل قاض في حلب لارتكابه مخالفات

22:00 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / Joseph Eidبشار الأسد
بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / Joseph Eid
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عزل الرئيس السوري، بشار الأسد، قاضيا في حلب لارتكابه "مخالفات وأخطاء قانونية".
وأصدر الرئيس الأسد، مرسوما ينص على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي أحمد شادي بن فاروق القدور مستشار محكمة استئناف الجنح الثانية في عدلية حلب من المرتبة الثانية والدرجة الثالثة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة. بحسب بيان نشرته وزارة العدل السورية.
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