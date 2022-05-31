https://arabic.sputniknews.com/20220531/الأسد-يعزل-قاض-في-حلب-لارتكابه-مخالفات-1062944425.html
الأسد يعزل قاض في حلب لارتكابه مخالفات
الأسد يعزل قاض في حلب لارتكابه مخالفات
عزل الرئيس السوري، بشار الأسد، قاضيا في حلب لارتكابه "مخالفات وأخطاء قانونية". 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T22:00+0000
2022-05-31T22:00+0000
2022-05-31T22:00+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأصدر الرئيس الأسد، مرسوما ينص على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي أحمد شادي بن فاروق القدور مستشار محكمة استئناف الجنح الثانية في عدلية حلب من المرتبة الثانية والدرجة الثالثة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة. بحسب بيان نشرته وزارة العدل السورية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
الأسد يعزل قاض في حلب لارتكابه مخالفات
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عزل الرئيس السوري، بشار الأسد، قاضيا في حلب لارتكابه "مخالفات وأخطاء قانونية".
وأصدر الرئيس الأسد، مرسوما ينص على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي أحمد شادي بن فاروق القدور مستشار محكمة استئناف الجنح الثانية في عدلية حلب من المرتبة الثانية والدرجة الثالثة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة. بحسب بيان نشرته وزارة العدل السورية.