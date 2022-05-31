https://arabic.sputniknews.com/20220531/الإمارات-أدنوك-للحفر-تعزز-أسطولها-بحفارتين-متطورتين-1062914581.html
الإمارات... "أدنوك للحفر" تعزز أسطولها بحفارتين متطورتين
الإمارات... "أدنوك للحفر" تعزز أسطولها بحفارتين متطورتين
قالت شركة "أدنوك للحفر" الإماراتية، إنها استحوذت على حفارتين بحريتين إضافيتين متطورتين، في خطوة تقول الشركة إنها ستعزز مكانتها الإقليمية في مجال الحفر وتساعد... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T08:14+0000
2022-05-31T08:14+0000
2022-05-31T08:14+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103547/38/1035473893_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_705569c7ae8bc0691396cd5243356c95.jpg
ويعتبر هذا الاستثمار "خطوةً أساسيةً ضمن استراتيجية الشركة للتوسع، وهي جزء من خططها للاستثمارات الرأسمالية للسنوات الثلاث المقبلة"، وفق بيان للشركة نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وتدعم هذه الخطوة خطط "أدنوك للحفر" لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الامارات، مع زيادة فرص تحقيق عوائد أكبر للمساهمين، وفق البيان.والحفارتان الجديدتان تم الاستحواذ عليهما من شركتي "ويل تارغت فايف ليميتد" و"ويل تارغت سيكس ليميتد"، من قبل شركة غوستو إم إس سي، "وتم تجهيزهما بقوائم وبرج حفر منفصلين مما يعزز كفاءة عملهما".من جانبه، قال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر": "يسعدنا إتمام عملية الاستحواذ على هاتين الحفارتين المتطورتين، والتي ستعزز مكانتنا الرائدة إقليمياً في مجال الحفر، وتدعم أسطولنا من الحفارات البحرية عالية المستوى".وأضاف أنه "من المخطط انضمام الحفارات الجديدة إلى أسطول أدنوك للحفر وبدء عملياتها التشغيلية بحلول الربع الثالث من 2022، وهو ما سيسهم في تحقيق إيرادات كبيرة لأدنوك للحفر لصالح مستثمرينا ودولة الإمارات".وارتفع أسطول "أدنوك للحفر" منذ إدراجها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من 96 إلى 104 حفارات تملكها الشركة مع نهاية الربع الأول من العام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20191109/انجاز-جديد-لشركة-بترول-أبوظبي-في-الإمارات-1043366869.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103547/38/1035473893_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ca5ae68fc00d0efc87a8fd40bad0532.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات... "أدنوك للحفر" تعزز أسطولها بحفارتين متطورتين
تابعنا عبر
قالت شركة "أدنوك للحفر" الإماراتية، إنها استحوذت على حفارتين بحريتين إضافيتين متطورتين، في خطوة تقول الشركة إنها ستعزز مكانتها الإقليمية في مجال الحفر وتساعد في زيادة سعتها الإنتاجية من النفط وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الامارات.
ويعتبر هذا الاستثمار "خطوةً أساسيةً ضمن استراتيجية الشركة للتوسع، وهي جزء من خططها للاستثمارات الرأسمالية للسنوات الثلاث المقبلة"، وفق بيان للشركة نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام
).
وتدعم هذه الخطوة خطط "أدنوك للحفر" لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الامارات، مع زيادة فرص تحقيق عوائد أكبر للمساهمين، وفق البيان.
والحفارتان الجديدتان تم الاستحواذ عليهما من شركتي "ويل تارغت فايف ليميتد" و"ويل تارغت سيكس ليميتد"، من قبل شركة غوستو إم إس سي، "وتم تجهيزهما بقوائم وبرج حفر منفصلين مما يعزز كفاءة عملهما".
من جانبه، قال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر
": "يسعدنا إتمام عملية الاستحواذ على هاتين الحفارتين المتطورتين، والتي ستعزز مكانتنا الرائدة إقليمياً في مجال الحفر، وتدعم أسطولنا من الحفارات البحرية عالية المستوى".
وأضاف أنه "من المخطط انضمام الحفارات الجديدة إلى أسطول أدنوك للحفر وبدء عملياتها التشغيلية بحلول الربع الثالث من 2022، وهو ما سيسهم في تحقيق إيرادات كبيرة لأدنوك للحفر لصالح مستثمرينا ودولة الإمارات".
وارتفع أسطول "أدنوك للحفر" منذ إدراجها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من 96 إلى 104 حفارات تملكها الشركة مع نهاية الربع الأول من العام 2022.