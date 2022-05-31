https://arabic.sputniknews.com/20220531/الاتحاد-الأفريقي-حرمان-روسيا-من-نظام-سويفت-يجعل-توفير-السلع-الغذائية-مستحيلا-1062941050.html
الاتحاد الأفريقي: حرمان روسيا من نظام "سويفت" يجعل توفير السلع الغذائية مستحيلا
الاتحاد الأفريقي: حرمان روسيا من نظام "سويفت" يجعل توفير السلع الغذائية مستحيلا
قال الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الغربية ضد البنوك الروسية وفصلها عن نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية، يعيق ... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T19:12+0000
2022-05-31T19:12+0000
2022-05-31T19:12+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
مباراة السنغال وبنين
روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. وأخبر سال الحضور خلال اتصال عبر الفيديو مع الزعماء الأوروبيين المجتمعين في قمة استثنائية في بروكسل: "أردت أيضا أن أخبرك أن بلداننا قلقة للغاية بشأن الآثار الجانبية للاضطراب الناجم عن حظر نظام الدفع بواسطة سويفت بسبب العقوبات".وأضاف: "عندما يتم مقاطعة نظام سويفت، فهذا يعني أنه حتى في حالة توفر المنتجات، يصبح الدفع صعبا أو مستحيلا. أود أن أصر على أن تُبحث هذه القضية في أقرب وقت ممكن من قبل وزرائنا ذوي الاختصاص والصلة لتحديد الحلول".وأشار سال في الوقت نفسه، إلى أنه من المرجح أن تؤدي ندرة الأسمدة وارتفاع كلفتها إلى انخفاض كبير في المحاصيل المحلية، لافتا إلى انخفاض يقدر بنسبة 20-50% في محصول الحبوب في أفريقيا هذا العام.وتابع: "لذلك، تتوقع أفريقيا رفع الحظر عن مخزونات الحبوب العالمية الحالية لتجنب سيناريو كارثي من النقص وارتفاع الأسعار". وأعرب سال عن دعمه لمبادرة الأمم المتحدة لحل الوضع.من ناحية أخرى، قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي، كونستانتين كوساتشيف، خلال زيارته لموزمبيق، إن روسيا تفي بالتزاماتها بشأن الغذاء والأسمدة وإمدادات الطاقة للدول الأفريقية.وقال كوساتشيف لوسائل إعلام: "تنفذ روسيا وستواصل تنفيذ التزاماتها بموجب العقود الدولية لتصدير المواد الغذائية والأسمدة والطاقة وغيرها من السلع التي تشتد الحاجة إليها في أفريقيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/البنك-المركزي-الروسي-يعلن-انضمام-52-منظمة-أجنبية-لنظام-سويفت-الروسي-1061319237.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, مباراة السنغال وبنين, روسيا
الاتحاد الأفريقي: حرمان روسيا من نظام "سويفت" يجعل توفير السلع الغذائية مستحيلا
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قال الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الغربية ضد البنوك الروسية وفصلها عن نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية، يعيق - ويوقف في بعض الأحيان - مشتريات الدول الأفريقية من المواد الغذائية.
بروكسل - سبوتنيك
. وأخبر سال الحضور خلال اتصال عبر الفيديو مع الزعماء الأوروبيين المجتمعين في قمة استثنائية في بروكسل: "أردت أيضا أن أخبرك أن بلداننا قلقة للغاية بشأن الآثار الجانبية للاضطراب الناجم عن حظر نظام الدفع بواسطة سويفت بسبب العقوبات".
وأضاف: "عندما يتم مقاطعة نظام سويفت، فهذا يعني أنه حتى في حالة توفر المنتجات، يصبح الدفع صعبا أو مستحيلا. أود أن أصر على أن تُبحث هذه القضية في أقرب وقت ممكن من قبل وزرائنا ذوي الاختصاص والصلة لتحديد الحلول".
وأشار سال
في الوقت نفسه، إلى أنه من المرجح أن تؤدي ندرة الأسمدة وارتفاع كلفتها إلى انخفاض كبير في المحاصيل المحلية، لافتا إلى انخفاض يقدر بنسبة 20-50% في محصول الحبوب في أفريقيا هذا العام.
وتابع: "لذلك، تتوقع أفريقيا
رفع الحظر عن مخزونات الحبوب العالمية الحالية لتجنب سيناريو كارثي من النقص وارتفاع الأسعار". وأعرب سال عن دعمه لمبادرة الأمم المتحدة لحل الوضع.
من ناحية أخرى، قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي، كونستانتين كوساتشيف، خلال زيارته لموزمبيق، إن روسيا تفي بالتزاماتها بشأن الغذاء والأسمدة وإمدادات الطاقة للدول الأفريقية.
وقال كوساتشيف لوسائل إعلام: "تنفذ روسيا وستواصل تنفيذ التزاماتها بموجب العقود الدولية لتصدير المواد الغذائية والأسمدة والطاقة وغيرها من السلع التي تشتد الحاجة إليها في أفريقيا".