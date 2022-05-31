عربي
البرلمان اللبناني يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له
https://arabic.sputniknews.com/20220531/البرلمان-اللبناني-يعيد-انتخاب-نبيه-بري-رئيسا-له-1062916392.html
البرلمان اللبناني يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له
البرلمان اللبناني يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له
أعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري رئيسا له، اليوم الثلاثاء 31 أيار/مايو، وللمرة السابعة منذ عام 1992 بعد أن نال أغلب الأصوات. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:07+0000
2022-05-31T09:12+0000
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103288/42/1032884230_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_59efd247be63ffb5296c7be51689e86a.jpg
وبحسب وسائل إعلام محلية حصل بري على 65 صوتا، هي النسبة المطلوبة لانتخابه لولاية جديدة.وذكرت وسائل الإعلام أن بقية أصوات أعضاء البرلمان توزعت إلى 23 ورقة بيضاء، و40 ورقة ملغاة.وهذه هي أول جلسة يعقدها البرلمان اللبناني بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو/أيار والتي أسفرت عن "برلمان بلا أغلبية"، بعد خسارة حزب الله وحلفاؤه الأكثرية النيابية التي كانوا يحظون بها في البرلمان السابق.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103288/42/1032884230_163:0:1000:628_1920x0_80_0_0_5941b877d879ac0759ff43df935c2bd0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان

البرلمان اللبناني يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له

09:07 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 31.05.2022)
© Sputnik . Wissam Mattaمقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Wissam Matta
تابعنا عبرTelegram
أعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري رئيسا له، اليوم الثلاثاء 31 أيار/مايو، وللمرة السابعة منذ عام 1992 بعد أن نال أغلب الأصوات.
وبحسب وسائل إعلام محلية حصل بري على 65 صوتا، هي النسبة المطلوبة لانتخابه لولاية جديدة.
وذكرت وسائل الإعلام أن بقية أصوات أعضاء البرلمان توزعت إلى 23 ورقة بيضاء، و40 ورقة ملغاة.
وهذه هي أول جلسة يعقدها البرلمان اللبناني بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو/أيار والتي أسفرت عن "برلمان بلا أغلبية"، بعد خسارة حزب الله وحلفاؤه الأكثرية النيابية التي كانوا يحظون بها في البرلمان السابق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала