https://arabic.sputniknews.com/20220531/البرلمان-اللبناني-يعيد-انتخاب-نبيه-بري-رئيسا-له-1062916392.html
البرلمان اللبناني يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له
البرلمان اللبناني يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له
أعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري رئيسا له، اليوم الثلاثاء 31 أيار/مايو، وللمرة السابعة منذ عام 1992 بعد أن نال أغلب الأصوات. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:07+0000
2022-05-31T09:07+0000
2022-05-31T09:12+0000
لبنان
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وبحسب وسائل إعلام محلية حصل بري على 65 صوتا، هي النسبة المطلوبة لانتخابه لولاية جديدة.وذكرت وسائل الإعلام أن بقية أصوات أعضاء البرلمان توزعت إلى 23 ورقة بيضاء، و40 ورقة ملغاة.وهذه هي أول جلسة يعقدها البرلمان اللبناني بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو/أيار والتي أسفرت عن "برلمان بلا أغلبية"، بعد خسارة حزب الله وحلفاؤه الأكثرية النيابية التي كانوا يحظون بها في البرلمان السابق.
لبنان
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان
البرلمان اللبناني يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له
09:07 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 31.05.2022) تابعنا عبر
أعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري رئيسا له، اليوم الثلاثاء 31 أيار/مايو، وللمرة السابعة منذ عام 1992 بعد أن نال أغلب الأصوات.
وبحسب وسائل إعلام محلية حصل بري على 65 صوتا، هي النسبة المطلوبة لانتخابه لولاية جديدة.
وذكرت وسائل الإعلام أن بقية أصوات أعضاء البرلمان توزعت إلى 23 ورقة بيضاء، و40 ورقة ملغاة.
وهذه هي أول جلسة يعقدها البرلمان اللبناني بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو/أيار والتي أسفرت عن "برلمان بلا أغلبية"، بعد خسارة حزب الله وحلفاؤه الأكثرية النيابية التي كانوا يحظون بها في البرلمان السابق.