https://arabic.sputniknews.com/20220531/التضخم-في-منطقة-اليورو-يسجل-مستوى-قياسيا-1062918019.html
التضخم في منطقة اليورو يسجل مستوى قياسيا
التضخم في منطقة اليورو يسجل مستوى قياسيا
تسارع التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو، وفقا للتقديرات الأولية، في مايو/أيار إلى رقم قياسي بلغ 8.1% . 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:35+0000
2022-05-31T09:35+0000
2022-05-31T09:35+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات "يوروستات"، فإن معدل التضخم كان 7.4% في أبريل/نيسان، وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن يرتفع المعدل إلى 7.7% فقط.وشهدت فرنسا تسارعا في معدل التضخم ليصل لـ5.2 في المئة، وفقا للتقدير الأولي للمعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية (Insee).ووصل معدل التضخم في الشهر الماضي لـ4.8 في المئة. وبحسب البيانات الجديدة، فإن ارتفاع أسعار الوقود أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.2% خلال العام (مقارنة بـ 3.8% في الشهر السابق)، وأسعار الخدمات بنسبة 3.2% (مقارنة بـ 3% في أبريل)، وقفزت أسعار نقل الطاقة بنسبة 28% في عام (26.6%).واستنادا إلى مقارنة بين الدول الأوروبية، سيرتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق بنسبة 5.8% بعد 5.4% في الشهر السابق، بحسب Insee.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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اقتصاد
التضخم في منطقة اليورو يسجل مستوى قياسيا
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تسارع التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو، وفقا للتقديرات الأولية، في مايو/أيار إلى رقم قياسي بلغ 8.1% .
وبحسب بيانات "يوروستات"
، فإن معدل التضخم كان 7.4% في أبريل/نيسان، وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن يرتفع المعدل إلى 7.7% فقط.
وشهدت فرنسا تسارعا في معدل التضخم
ليصل لـ5.2 في المئة، وفقا للتقدير الأولي للمعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية (Insee).
ووصل معدل التضخم في الشهر الماضي لـ4.8 في المئة. وبحسب البيانات الجديدة، فإن ارتفاع أسعار الوقود أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.2% خلال العام (مقارنة بـ 3.8% في الشهر السابق)، وأسعار الخدمات بنسبة 3.2% (مقارنة بـ 3% في أبريل)، وقفزت أسعار
نقل الطاقة بنسبة 28% في عام (26.6%).
واستنادا إلى مقارنة بين الدول الأوروبية، سيرتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق بنسبة 5.8% بعد 5.4% في الشهر السابق، بحسب Insee.