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https://arabic.sputniknews.com/20220531/الجيش-الروسي-يحصل-على-عربة-استطلاع-بقوة-مركبة-القتال-1062916297.html
الجيش الروسي يحصل على عربة استطلاع بقوة مركبة القتال
الجيش الروسي يحصل على عربة استطلاع بقوة مركبة القتال
سلّم مصنع "أورال فاغون زافود" الجيش الروسي أولى دفعات عربات الاستطلاع "بي إر إم-1كا". 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:06+0000
2022-05-31T09:06+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ونوه صانعها إلى أن عربة "بي إر إم-1كا" ترقى إلى مستوى مركبات المشاة القتالية العصرية من حيث القوة والفعالية القتالية.وتستطيع عربة "بي إر إم-1كا" أن تقوم بمهمتها في النهار والليل، وتضمن اكتشاف الأهداف المموهة في أي وقت من النهار والليل في الظروف الجوية الرديئة التي تجعل الأشياء على سطح الأرض غير مرئية، وتحديد إحداثيات الأهداف ونقلها إلى الوحدات القتالية، وتقدر على التعامل مع قوات العدو وتحييدها عند الضرورة..وتستطيع عربة "بي إر إم-1كا" اجتياز الموانع المائية سابحة على سطح الماء، وتجتازها دون إعداد تمهيدي.
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رصد عسكري, سلاح روسيا

الجيش الروسي يحصل على عربة استطلاع بقوة مركبة القتال

09:06 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورعربة الاستطلاع "بي إر إم-1كا"
عربة الاستطلاع بي إر إم-1كا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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سلّم مصنع "أورال فاغون زافود" الجيش الروسي أولى دفعات عربات الاستطلاع "بي إر إم-1كا".
ونوه صانعها إلى أن عربة "بي إر إم-1كا" ترقى إلى مستوى مركبات المشاة القتالية العصرية من حيث القوة والفعالية القتالية.
وتستطيع عربة "بي إر إم-1كا" أن تقوم بمهمتها في النهار والليل، وتضمن اكتشاف الأهداف المموهة في أي وقت من النهار والليل في الظروف الجوية الرديئة التي تجعل الأشياء على سطح الأرض غير مرئية، وتحديد إحداثيات الأهداف ونقلها إلى الوحدات القتالية، وتقدر على التعامل مع قوات العدو وتحييدها عند الضرورة..
وتستطيع عربة "بي إر إم-1كا" اجتياز الموانع المائية سابحة على سطح الماء، وتجتازها دون إعداد تمهيدي.
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