https://arabic.sputniknews.com/20220531/الخارجية-الإيرانية-روسيا-لن-تعرقل-التوصل-إلى-اتفاق-في-المفاوضات-النووية-1062927375.html

الخارجية الإيرانية: روسيا لن تعرقل التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية

الخارجية الإيرانية: روسيا لن تعرقل التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن روسيا لم ولن تعرقل التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا النووية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T13:14+0000

2022-05-31T13:14+0000

2022-05-31T13:14+0000

العالم

إيران

مفاوضات

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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، خلال ندوة في مقر وزارة الخارجية، في ذكرى وفاة الإمام الخميني، اليوم الثلاثاء، إن "روسيا لم ولن تعرقل الوصول لاتفاق في المفاوضات النووية".وأوضح الوزير الإيراني أن المحور الرئيسي للرسائل المتبادلة مع واشنطن هو العقوبات المفروضة من طرفها.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تتبادل مع أمريكا رسائل التفاوض مع الأخيرة بمعدل رسالة أو رسالتين أسبوعيًا.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم ردودا بشأن رسائل طهران المتبادلة".وحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أكد خطيب زادة، أن "إيران قدمت مبادراتها في مسار تبادل الرسائل مع أمريكا التي لم تقدم الردود المتوقعة"، متابعا أن "أمريكا لم ترد بشأن الرسائل حول محادثات الاتفاق النووي".وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وبدأت فيينا في أبريل/ نيسان 2021، استضافة مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها، أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-خارجية-إيران-أمريكا-ترغب-في-بدء-مفاوضات-مباشرة-لحل-الإشكالات-العالقة-في-مفاوضات-فيينا-1062926820.html

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العالم, إيران, مفاوضات