https://arabic.sputniknews.com/20220531/الخارجية-السورية-تؤكد-حق-روسيا-بمواجهة-الحملة-الغربية-العدائية-1062940705.html
الخارجية السورية تؤكد حق روسيا بمواجهة "الحملة الغربية العدائية"
الخارجية السورية تؤكد حق روسيا بمواجهة "الحملة الغربية العدائية"
ناقش معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات في سورية والمنطقة والعالم وسبل... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T19:04+0000
2022-05-31T19:04+0000
2022-05-31T19:04+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057877844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38d1e7f60f82160e04bad8c94764f154.jpg
وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين سورية وروسيا في المحافل الدولية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك كما استعرضا القضايا المتعلقة بالوضع في سورية والتنسيق الثنائي حيال ذلك، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".وأعرب سوسان تأييد سورية الكامل لحق روسيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة الحملة الغربية العدائية تجاهها وفي وضع حد لمحاولات الغرب الهيمنة على العالم.ونوه سوسان إلى مخاطر سياسات النظام التركي في المنطقة، مؤكداً ضرورة وضع حد لهذه السياسات التي تتناقض بشكل فاضح مع أحكام القانون الدولي وتمثل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة.وعبر فيرشينين عن تقدير بلاده لموقف سورية قيادة وشعباً من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسب نفس المصدر.وأكد ثبات الموقف الروسي لجهة الالتزام بسيادة واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن روسيا مستمرة بتقديم المساعدة لتوطيد الاستقرار في سورية ومتابعة مكافحة الإرهاب .وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية مواصلة تعميق مختلف جوانب التعاون الثنائي في كل المجالات وتم التنويه بأن الدورة المقبلة للجنة السورية الروسية المشتركة ستوفر فرصة إضافية لتعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة له.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/سوريا-تتجه-لتصنيع-السيارات-الكهربائية-1062939657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057877844_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_fbfae4420557015ac679012ee7f4be50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا
الخارجية السورية تؤكد حق روسيا بمواجهة "الحملة الغربية العدائية"
تابعنا عبر
ناقش معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات في سورية والمنطقة والعالم وسبل التعاون والتنسيق المشترك.
وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين سورية وروسيا في المحافل الدولية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك كما استعرضا القضايا المتعلقة بالوضع في سورية والتنسيق الثنائي حيال ذلك، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا
".
وأعرب سوسان تأييد سورية الكامل لحق روسيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة الحملة الغربية العدائية تجاهها وفي وضع حد لمحاولات الغرب الهيمنة على العالم.
ونوه سوسان إلى مخاطر سياسات النظام التركي في المنطقة، مؤكداً ضرورة وضع حد لهذه السياسات التي تتناقض بشكل فاضح مع أحكام القانون الدولي وتمثل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وعبر فيرشينين عن تقدير بلاده لموقف سورية قيادة وشعباً من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسب نفس المصدر.
وأكد ثبات الموقف الروسي لجهة الالتزام بسيادة واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن روسيا مستمرة بتقديم المساعدة لتوطيد الاستقرار في سورية ومتابعة مكافحة الإرهاب .
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية مواصلة تعميق مختلف جوانب التعاون الثنائي في كل المجالات وتم التنويه بأن الدورة المقبلة للجنة السورية الروسية
المشتركة ستوفر فرصة إضافية لتعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة له.