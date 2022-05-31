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الخارجية السورية تؤكد حق روسيا بمواجهة "الحملة الغربية العدائية"
الخارجية السورية تؤكد حق روسيا بمواجهة "الحملة الغربية العدائية"
ناقش معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات في سورية والمنطقة والعالم وسبل... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T19:04+0000
2022-05-31T19:04+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين سورية وروسيا في المحافل الدولية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك كما استعرضا القضايا المتعلقة بالوضع في سورية والتنسيق الثنائي حيال ذلك، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".وأعرب سوسان تأييد سورية الكامل لحق روسيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة الحملة الغربية العدائية تجاهها وفي وضع حد لمحاولات الغرب الهيمنة على العالم.ونوه سوسان إلى مخاطر سياسات النظام التركي في المنطقة، مؤكداً ضرورة وضع حد لهذه السياسات التي تتناقض بشكل فاضح مع أحكام القانون الدولي وتمثل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة.وعبر فيرشينين عن تقدير بلاده لموقف سورية قيادة وشعباً من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسب نفس المصدر.وأكد ثبات الموقف الروسي لجهة الالتزام بسيادة واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن روسيا مستمرة بتقديم المساعدة لتوطيد الاستقرار في سورية ومتابعة مكافحة الإرهاب .وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية مواصلة تعميق مختلف جوانب التعاون الثنائي في كل المجالات وتم التنويه بأن الدورة المقبلة للجنة السورية الروسية المشتركة ستوفر فرصة إضافية لتعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة له.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا

الخارجية السورية تؤكد حق روسيا بمواجهة "الحملة الغربية العدائية"

19:04 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Mohammad Damour وزارة الخارجية السورية
 وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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ناقش معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات في سورية والمنطقة والعالم وسبل التعاون والتنسيق المشترك.
وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين سورية وروسيا في المحافل الدولية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك كما استعرضا القضايا المتعلقة بالوضع في سورية والتنسيق الثنائي حيال ذلك، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأعرب سوسان تأييد سورية الكامل لحق روسيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة الحملة الغربية العدائية تجاهها وفي وضع حد لمحاولات الغرب الهيمنة على العالم.
سيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
سوريا تتجه لتصنيع السيارات الكهربائية
18:19 GMT
ونوه سوسان إلى مخاطر سياسات النظام التركي في المنطقة، مؤكداً ضرورة وضع حد لهذه السياسات التي تتناقض بشكل فاضح مع أحكام القانون الدولي وتمثل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وعبر فيرشينين عن تقدير بلاده لموقف سورية قيادة وشعباً من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسب نفس المصدر.
وأكد ثبات الموقف الروسي لجهة الالتزام بسيادة واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن روسيا مستمرة بتقديم المساعدة لتوطيد الاستقرار في سورية ومتابعة مكافحة الإرهاب .
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية مواصلة تعميق مختلف جوانب التعاون الثنائي في كل المجالات وتم التنويه بأن الدورة المقبلة للجنة السورية الروسية المشتركة ستوفر فرصة إضافية لتعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة له.
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