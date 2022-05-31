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الخارجية الفرنسية تكشف موعد النظر بطلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
الخارجية الفرنسية تكشف موعد النظر بطلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، إن "المفوضية الأوروبية ستدلي برأيها بشأن طلب أوكرانيا للحصول على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي يوم 15... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T15:51+0000
2022-05-31T15:51+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضافت كولونا في مؤتمر صحفي مع نظيرها البولندي في وارسو: "ناقشنا مكانة أوكرانيا في الأسرة الأوروبية، وستتم مناقشة هذه المسألة في اجتماع لمجلس أوروبا يومي 23 و24 يونيو/حزيران".وأردفت: "ننتظر قرار المفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية، حيث سيتم إبرامه في 15 يونيو".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 1 آذار/مارس، حول طلب كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد ليس كتلة عسكرية سياسية، لذا فإن الموضوع لا يندرج في إطار قضايا الأمن الاستراتيجي.وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، أي أن هذا الموضوع لا يندرج في هذا الإطار، في إطار المسائل الأمنية الاستراتيجية، بل يندرج هذا الموضوع في إطار مختلف".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/ماكرون-يعلن-تخلي-الاتحاد-الأوروبي-عن-92-من-النفط-الروسي-1062931178.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الخارجية الفرنسية تكشف موعد النظر بطلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

15:51 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDوزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا
وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، إن "المفوضية الأوروبية ستدلي برأيها بشأن طلب أوكرانيا للحصول على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي يوم 15 يونيو/حزيران".
وأضافت كولونا في مؤتمر صحفي مع نظيرها البولندي في وارسو: "ناقشنا مكانة أوكرانيا في الأسرة الأوروبية، وستتم مناقشة هذه المسألة في اجتماع لمجلس أوروبا يومي 23 و24 يونيو/حزيران".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
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"ستتم مناقشة طلب أوكرانيا على وجه الخصوص للاعتراف بها كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي".
وأردفت: "ننتظر قرار المفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية، حيث سيتم إبرامه في 15 يونيو".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 1 آذار/مارس، حول طلب كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد ليس كتلة عسكرية سياسية، لذا فإن الموضوع لا يندرج في إطار قضايا الأمن الاستراتيجي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، أي أن هذا الموضوع لا يندرج في هذا الإطار، في إطار المسائل الأمنية الاستراتيجية، بل يندرج هذا الموضوع في إطار مختلف".
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