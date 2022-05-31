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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220531/الدفاع-الروسية-تعلن-العثور-على-152-جثة-ملغومة-لمسلحين-وجنود-أوكرانيين-قتلى-في-مصنع-آزوفستال-1062916633.html
الدفاع الروسية تعلن العثور على 152 جثة ملغومة لمسلحين وجنود أوكرانيين قتلى في مصنع "آزوفستال"
الدفاع الروسية تعلن العثور على 152 جثة ملغومة لمسلحين وجنود أوكرانيين قتلى في مصنع "آزوفستال"
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي عثر على شاحنة صغيرة تحتوي على 152 جثة لجنود أوكرانيين في أقبية آزوفستال، وتم وضع 4 ألغام تحت الجثث، وهو ما سيكون... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:13+0000
2022-05-31T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه قبل أن يتم أسرهم، طلبت قيادة آزوف علنًا من زيلينسكي أن يأخذ جثث الموتى حتى تتمكن العائلات من دفنها في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف - لكن لم تكن هناك طلبات من كييف لاستلام جثث الموتى".وأوضحت وزارة الدفاع أنه وفقًا لنتائج استجوابات مسلحي آزوف الأسرى، ثبت أن جثث القتلى كانت ملغومة بأوامر مباشرة من كييف من أجل اتهام روسيا بتعمد تدمير الرفات ومنع نقلها للأقارب، وبالتالي حفظ "السمعة" السياسية لنظام كييف وزيلينسكي شخصيًا.يخطط الجانب الروسي لتسليم جثث المقاتلين والجنود الأوكرانيين الذين تم العثور عليهم في آزوفستال إلى ممثلي أوكرانيا في المستقبل القريب.حصيلة يوم أمسوفي البيان الصباحي اليومي لوزارة الدفاع الروسية، تم التأكيد أن "قوات الصواريخ والمدفعية قامت بتدمير الآتي: 38 نقطة قيادة، 417 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، 46 نقطة أطلاق مدفعية وهاون".وأشارت الوزارة إلى أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك ومقاطعة خاركوف وجزيرة زميني.تابعت الوزارة: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية والطيران المسير باستهداف 3 نقاط قيادة، و69 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، ومحطة رادار ومستودعين للذخيرة في منطقتي رايغورودوك ونيكولايفكا في مقاطعة نيكولايف في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأسفر القصف عن تحييد نحو 290 من القوميين المتطرفين و23 وحدة سلاح تابعة للجيش الأوكراني".وأشارت إلى إسقاط طائرة من طراز "سو-25" في منطقة كوبزارتسي في مقاطعة نيكولايف.حصيلة العملية العسكريةإجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 1070 طائرة مسيرة و184 طائرة حربية و128 طائرة هليكوبتر و325 من أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و3342 من الدبابات ومركبات القتال المصفحة و454 من بطاريات صواريخ و1738 من المدافع الميدانية والهاون و3311 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن العثور على 152 جثة ملغومة لمسلحين وجنود أوكرانيين قتلى في مصنع "آزوفستال"

09:13 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي عثر على شاحنة صغيرة تحتوي على 152 جثة لجنود أوكرانيين في أقبية آزوفستال، وتم وضع 4 ألغام تحت الجثث، وهو ما سيكون كافياً لتدمير جميع رفات الجثث.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه قبل أن يتم أسرهم، طلبت قيادة آزوف علنًا من زيلينسكي أن يأخذ جثث الموتى حتى تتمكن العائلات من دفنها في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف - لكن لم تكن هناك طلبات من كييف لاستلام جثث الموتى".
وأوضحت وزارة الدفاع أنه وفقًا لنتائج استجوابات مسلحي آزوف الأسرى، ثبت أن جثث القتلى كانت ملغومة بأوامر مباشرة من كييف من أجل اتهام روسيا بتعمد تدمير الرفات ومنع نقلها للأقارب، وبالتالي حفظ "السمعة" السياسية لنظام كييف وزيلينسكي شخصيًا.
يخطط الجانب الروسي لتسليم جثث المقاتلين والجنود الأوكرانيين الذين تم العثور عليهم في آزوفستال إلى ممثلي أوكرانيا في المستقبل القريب.
حصيلة يوم أمس
وفي البيان الصباحي اليومي لوزارة الدفاع الروسية، تم التأكيد أن "قوات الصواريخ والمدفعية قامت بتدمير الآتي: 38 نقطة قيادة، 417 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، 46 نقطة أطلاق مدفعية وهاون".
وأشارت الوزارة إلى أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك ومقاطعة خاركوف وجزيرة زميني.
تابعت الوزارة: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية والطيران المسير باستهداف 3 نقاط قيادة، و69 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، ومحطة رادار ومستودعين للذخيرة في منطقتي رايغورودوك ونيكولايفكا في مقاطعة نيكولايف في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأسفر القصف عن تحييد نحو 290 من القوميين المتطرفين و23 وحدة سلاح تابعة للجيش الأوكراني".

وأشارت إلى إسقاط طائرة من طراز "سو-25" في منطقة كوبزارتسي في مقاطعة نيكولايف.
حصيلة العملية العسكرية
إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 1070 طائرة مسيرة و184 طائرة حربية و128 طائرة هليكوبتر و325 من أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و3342 من الدبابات ومركبات القتال المصفحة و454 من بطاريات صواريخ و1738 من المدافع الميدانية والهاون و3311 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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