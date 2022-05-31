https://arabic.sputniknews.com/20220531/الدوري-الألماني-يعود-للبث-في-الشرق-الأوسط-عبر-نافذة-دبي-الرياضية-1062943688.html
الدوري الألماني يعود للبث في الشرق الأوسط.. عبر نافذة دبي الرياضية
الدوري الألماني يعود للبث في الشرق الأوسط.. عبر نافذة دبي الرياضية
أعلنت قناة دبي الرياضية، اليوم الثلاثاء، عن بث مباريات الدوري الألماني بداية من الموسم المقبل 2023/2022، مجانا. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T21:13+0000
2022-05-31T21:13+0000
2022-05-31T21:13+0000
الدوري الألماني
أخبار الشرق الأوسط
مجتمع
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ونشر الحساب الرسمي لقناة دبي الرياضية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له، أكد من خلالها أنه في سياق عودة القناة لنقل المباريات مجانا دون تشفير، فإن الكرة الألمانية ستعود إلى قنوات دبي من جديد.ويشار إلى أن قناة دبي الرياضية تعد أول قناة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على حقوق بث الدوري الألماني.في وقت انتهى الدوري الألماني للعام 2022/2021 بتتويج بايرن ميونخ باللقب وذلك للمرة العاشرة على التوالي، بعدما تصدر جدول ترتيب "البوندسليغا" برصيد 77 نقطة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الدوري الألماني, أخبار الشرق الأوسط, مجتمع
الدوري الألماني يعود للبث في الشرق الأوسط.. عبر نافذة دبي الرياضية
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أعلنت قناة دبي الرياضية، اليوم الثلاثاء، عن بث مباريات الدوري الألماني بداية من الموسم المقبل 2023/2022، مجانا.
ونشر الحساب الرسمي لقناة دبي الرياضية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له، أكد من خلالها أنه في سياق عودة القناة لنقل المباريات مجانا دون تشفير، فإن الكرة الألمانية
ستعود إلى قنوات دبي من جديد.
ويشار إلى أن قناة دبي الرياضية تعد أول قناة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على حقوق بث الدوري الألماني.
في وقت انتهى الدوري الألماني للعام 2022/2021 بتتويج بايرن ميونخ
باللقب وذلك للمرة العاشرة على التوالي، بعدما تصدر جدول ترتيب "البوندسليغا" برصيد 77 نقطة.