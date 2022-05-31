عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الدوري-الألماني-يعود-للبث-في-الشرق-الأوسط-عبر-نافذة-دبي-الرياضية-1062943688.html
الدوري الألماني يعود للبث في الشرق الأوسط.. عبر نافذة دبي الرياضية
الدوري الألماني يعود للبث في الشرق الأوسط.. عبر نافذة دبي الرياضية
أعلنت قناة دبي الرياضية، اليوم الثلاثاء، عن بث مباريات الدوري الألماني بداية من الموسم المقبل 2023/2022، مجانا. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T21:13+0000
2022-05-31T21:13+0000
الدوري الألماني
أخبار الشرق الأوسط
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3091b2a3357ac28bda6e869aa8718628.jpg
ونشر الحساب الرسمي لقناة دبي الرياضية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له، أكد من خلالها أنه في سياق عودة القناة لنقل المباريات مجانا دون تشفير، فإن الكرة الألمانية ستعود إلى قنوات دبي من جديد.ويشار إلى أن قناة دبي الرياضية تعد أول قناة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على حقوق بث الدوري الألماني.في وقت انتهى الدوري الألماني للعام 2022/2021 بتتويج بايرن ميونخ باللقب وذلك للمرة العاشرة على التوالي، بعدما تصدر جدول ترتيب "البوندسليغا" برصيد 77 نقطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422507_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_afd7a83a36d57a78e8fdc0b67cd77c9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الدوري الألماني, أخبار الشرق الأوسط, مجتمع

الدوري الألماني يعود للبث في الشرق الأوسط.. عبر نافذة دبي الرياضية

21:13 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / JORGE GUERREROآينتراخت فرانكفورت الألماني يفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي
آينتراخت فرانكفورت الألماني يفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / JORGE GUERRERO
تابعنا عبرTelegram
أعلنت قناة دبي الرياضية، اليوم الثلاثاء، عن بث مباريات الدوري الألماني بداية من الموسم المقبل 2023/2022، مجانا.
ونشر الحساب الرسمي لقناة دبي الرياضية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له، أكد من خلالها أنه في سياق عودة القناة لنقل المباريات مجانا دون تشفير، فإن الكرة الألمانية ستعود إلى قنوات دبي من جديد.
ويشار إلى أن قناة دبي الرياضية تعد أول قناة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على حقوق بث الدوري الألماني.
في وقت انتهى الدوري الألماني للعام 2022/2021 بتتويج بايرن ميونخ باللقب وذلك للمرة العاشرة على التوالي، بعدما تصدر جدول ترتيب "البوندسليغا" برصيد 77 نقطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала