https://arabic.sputniknews.com/20220531/الدوما-الروسي-يعتزم-إدخال-فائدة-سلبية-على-الودائع-بالعملات-الأجنبية-للكيانات-القانونية--1062934445.html

الدوما الروسي يعتزم إدخال فائدة سلبية على الودائع بالعملات الأجنبية للكيانات القانونية

الدوما الروسي يعتزم إدخال فائدة سلبية على الودائع بالعملات الأجنبية للكيانات القانونية

توقع رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما الروسي، أناتولي أكساكوف، اليوم الثلاثاء، أن يتم تبني قانون يسمح بإدخال أسعار فائدة سلبية على الودائع بالعملات... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T16:13+0000

2022-05-31T16:13+0000

2022-05-31T16:13+0000

روسيا

اقتصاد

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موسكو - سبوتنيك. وقال أكساكوف لوكالة "سبوتنيك": "أتوقع أن نعتمد هذا القانون في حزيران / يونيو، المتمثل بحق البنوك في إدخال معدلات سلبية على ودائع الكيانات القانونية، ويمكنني القول أنني أويد هذا الأمر أيديولوجياً".وأكد أنه "سيكون للبنوك الحق في إدخال معدلات سلبية على الودائع التي تشكلها الكيانات القانونية وعلى الأموال التي تحتفظ بها في حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية؛ أي أن البنوك ستدفع مقابل احتفاظها بأموال بالعملة الأجنبية".وحول تقديم معدلات سلبية للأفراد، شدد أكساكوف على أنه "بالنسبة للأفراد، لن يحدث هذا، ولن نمنح البنوك مثل هذا الحق (تقديم معدلات سلبية) للأفراد، بل فقط للكيانات القانونية".وأعلنت النائب الأول لرئيسة البنك المركزي كسينيا يودايفا أيضا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الهيئة التنظيمية تدرس منح البنوك الحق في تحديد أسعار فائدة سلبية على الودائع بالعملات الأجنبية للكيانات القانونية، ولكن لم تتم مناقشة مثل هذا الاحتمال لودائع الأفراد.وكان المركزي الروسي قد أوضح في مراجعته الأخيرة للاستقرار المالي أن تحديد أسعار فائدة سلبية على الودائع بالعملات الأجنبية للكيانات القانونية سيساعد في تسريع تخفيض قيمة الكيانات الاقتصادية.وفي وقت سابق أقر الاتحاد الأوروبي، الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، ووفقا لقادة الدول الأوروبية الذين عقدوا قمة اليوم في بروكسل، فقد توصلوا إلى اتفاق يستهدف إقصاء "سيبربنك الروسي" أكبر بنك روسي عن نظام سويفت للتحويلات الدولية.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/صحيفة-روسيا-تنتصر-في-معركة-الروبل-1062925594.html

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روسيا, اقتصاد