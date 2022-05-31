https://arabic.sputniknews.com/20220531/السعودية-تخطط-لتشييد-أكبر-مبنى-في-العالم-يمتد-لعشرات-الأميال-وبارتفاع-مئات-الأمتار-1062944157.html
السعودية تخطط لتشييد أكبر مبنى في العالم... يمتد لعشرات الأميال وبارتفاع مئات الأمتار
السعودية تخطط لتشييد أكبر مبنى في العالم... يمتد لعشرات الأميال وبارتفاع مئات الأمتار
تخطط السعودية لإنشاء أكبر المباني في العالم في جزء غير مأهول غالبا من البلاد، كجزء من مشروع مدينة "نيوم" الجديدة كليا والتي تتكلف 500 مليار دولار. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T21:43+0000
2022-05-31T21:43+0000
2022-05-31T21:43+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت مصادرة مطلعة على الخطط لوكالة "بلومبيرغ"، إن مدينة "نيوم"، وهي مشروع من بنات أفكار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تخطط لبناء ناطحتي سحاب يبلغ ارتفاعهما نحو 500 متر (1640 قدما) وتمتدان أفقيا لعشرات الأميال.وأضافت المصادر أن ناطحتي السحاب ستضما مزيجا من المساحات السكنية وأعمال التجزئة والمكاتب الممتدة من ساحل البحر الأحمر إلى الصحراء.وذكرت المصادر أن الخطة هي تحول من المفهوم الذي تم الإعلان عنه العام الماضي لبناء سلسلة من التطورات المرتبطة بقطارات تحت الأرض فائقة السرعة، إلى هيكل طويل مستمر.قال موظفو "نيوم" حاليون وسابقون إنه تم توجيه المصممين للعمل على نموذج أولي بطول نصف ميل، إذا جرى المضي قدما بالكامل، فسيكون كل ناطحة سحاب أكبر من أكبر المباني الحالية في العالم، ومعظمها عبارة عن مصانع أو مراكز تسوق وليست مجتمعات سكنية.الشرق الأوسط هو بالفعل موطن لأطول مبنى في العالم، برج خليفة في دبي. قبل فترة طويلة، أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال عن خطط لبناء أطول مبنى في العالم بالقرب من جدة، لكن تظل ناطحة السحاب المخطط لها لم تكتمل بعد.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/السعودية-تنفي-تصريحات-رئيس-السياحة-في-نيوم-بشأن-صفة-سكانها-وكونها-دولة-داخل-المملكة-1062283892.html
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أخبار السعودية اليوم
السعودية تخطط لتشييد أكبر مبنى في العالم... يمتد لعشرات الأميال وبارتفاع مئات الأمتار
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تخطط السعودية لإنشاء أكبر المباني في العالم في جزء غير مأهول غالبا من البلاد، كجزء من مشروع مدينة "نيوم" الجديدة كليا والتي تتكلف 500 مليار دولار.
وقالت مصادرة مطلعة على الخطط لوكالة "بلومبيرغ"، إن مدينة "نيوم"، وهي مشروع من بنات أفكار ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان، تخطط لبناء ناطحتي سحاب يبلغ ارتفاعهما نحو 500 متر (1640 قدما) وتمتدان أفقيا لعشرات الأميال.
وأضافت المصادر أن ناطحتي السحاب ستضما مزيجا من المساحات السكنية وأعمال التجزئة والمكاتب الممتدة من ساحل البحر الأحمر إلى الصحراء.
وذكرت المصادر أن الخطة هي تحول من المفهوم الذي تم الإعلان عنه العام الماضي لبناء سلسلة من التطورات المرتبطة بقطارات تحت الأرض فائقة السرعة، إلى هيكل طويل مستمر.
قال موظفو "نيوم
" حاليون وسابقون إنه تم توجيه المصممين للعمل على نموذج أولي بطول نصف ميل، إذا جرى المضي قدما بالكامل، فسيكون كل ناطحة سحاب أكبر من أكبر المباني الحالية في العالم، ومعظمها عبارة عن مصانع أو مراكز تسوق وليست مجتمعات سكنية.
الشرق الأوسط هو بالفعل موطن لأطول مبنى في العالم، برج خليفة في دبي. قبل فترة طويلة، أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال عن خطط لبناء أطول مبنى في العالم بالقرب من جدة، لكن تظل ناطحة السحاب المخطط لها لم تكتمل بعد.