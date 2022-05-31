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https://arabic.sputniknews.com/20220531/السفير-الإسرائيلي-في-المغرب-يكشف-موقف-بلاده-من-الحكم-الذاتي-للصحراء-الغربية-1062915728.html
السفير الإسرائيلي في المغرب يكشف موقف بلاده من الحكم الذاتي للصحراء الغربية
السفير الإسرائيلي في المغرب يكشف موقف بلاده من الحكم الذاتي للصحراء الغربية
كشف السفير الإسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، موقف إسرائيل من الصحراء الغربية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T08:47+0000
2022-05-31T08:47+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم
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وقال غوفرين، في حوار نقلته وسائل إعلام مغربية، إن "موقف إسرائيل من النزاع الإقليمي المغربي مع جبهة البوليساريو واضح"، مؤكدا أن تل أبيب تدعم المقترح المغربي لإنهاء هذا النزاع الذي وصفه بـ"المفتعل".وأضاف أن "تل أبيب مستعدة لمناقشة قضية الصحراء وأن هذا الأمر سيكون في القريب العاجل حيث ستجري نقاشات ثنائية معمقة بين مسؤولي البلدين"، مشيرا إلى أن "العلاقة بين الرباط وتل أبيب توطدت بسرعة وفي مدة زمنية قليلة والعلاقة بين اليهود المغاربة والمغرب".وكان وزيرا خارجية المغرب والولايات المتحدة اعتبرا أن "اتفاقيات التطبيع التي وقعتها دول عربية مع إسرائيل تعزز من فرص حل الدولتين وتهدف لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر في إطار اتفاق ثلاثي يقضي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.وشمل اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والسياحة والموارد المائية، كما تم تبادل الممثليات الدبلوماسية، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.والمملكة هي الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان، والإمارات، والبحرين، والأردن، ومصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/هل-يسعى-المغرب-للحصول-على-منظومة-القبة-الحديدية-الإسرائيلية؟-1062001493.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم

السفير الإسرائيلي في المغرب يكشف موقف بلاده من الحكم الذاتي للصحراء الغربية

08:47 GMT 31.05.2022
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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كشف السفير الإسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، موقف إسرائيل من الصحراء الغربية.
وقال غوفرين، في حوار نقلته وسائل إعلام مغربية، إن "موقف إسرائيل من النزاع الإقليمي المغربي مع جبهة البوليساريو واضح"، مؤكدا أن تل أبيب تدعم المقترح المغربي لإنهاء هذا النزاع الذي وصفه بـ"المفتعل".
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وأضاف أن "تل أبيب مستعدة لمناقشة قضية الصحراء وأن هذا الأمر سيكون في القريب العاجل حيث ستجري نقاشات ثنائية معمقة بين مسؤولي البلدين"، مشيرا إلى أن "العلاقة بين الرباط وتل أبيب توطدت بسرعة وفي مدة زمنية قليلة والعلاقة بين اليهود المغاربة والمغرب".
وكان وزيرا خارجية المغرب والولايات المتحدة اعتبرا أن "اتفاقيات التطبيع التي وقعتها دول عربية مع إسرائيل تعزز من فرص حل الدولتين وتهدف لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر في إطار اتفاق ثلاثي يقضي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
وشمل اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والسياحة والموارد المائية، كما تم تبادل الممثليات الدبلوماسية، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.
والمملكة هي الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان، والإمارات، والبحرين، والأردن، ومصر.
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