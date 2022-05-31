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https://arabic.sputniknews.com/20220531/السودان-يصادق-على-ميثاق-تأسيس-مجلس-الدول-العربية-والأفريقية-المطلة-على-البحر-الأحمر-1062911193.html
السودان يصادق على ميثاق تأسيس "مجلس الدول العربية والأفريقية" المطلة على البحر الأحمر
السودان يصادق على ميثاق تأسيس "مجلس الدول العربية والأفريقية" المطلة على البحر الأحمر
صادق السوادن على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T06:55+0000
2022-05-31T06:55+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، تم التوقيع على هذا الميثاق من قبل في المملكة العربية السعودية في يناير 2022. وانضم السودان إلى الميثاق لما يمثله البحر الأحمر وخليج عدن من أهمية كبيرة للملاحة الدولية. ويعمل الميثاق على تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. ويهدف الميثاق أيضا إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين والاقتصاد العالمي.
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أخبار السودان اليوم

السودان يصادق على ميثاق تأسيس "مجلس الدول العربية والأفريقية" المطلة على البحر الأحمر

06:55 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY العلم السوداني
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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صادق السوادن على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، تم التوقيع على هذا الميثاق من قبل في المملكة العربية السعودية في يناير 2022.
وانضم السودان إلى الميثاق لما يمثله البحر الأحمر وخليج عدن من أهمية كبيرة للملاحة الدولية. ويعمل الميثاق على تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
ويهدف الميثاق أيضا إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين والاقتصاد العالمي.
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