https://arabic.sputniknews.com/20220531/العراق-يقترح-على-فرنسا-تزويد-السوق-الأوروبية-بالنفط-1062936493.html

العراق يقترح على فرنسا تزويد السوق الأوروبية بالنفط

العراق يقترح على فرنسا تزويد السوق الأوروبية بالنفط

كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، عن مناقشة فرنسا حول إمكانية تزويد السوق الأوروبية بالنفط العراقي. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T16:42+0000

2022-05-31T16:42+0000

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بغداد - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، أن مدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، علاء الياسري، أكد خلال اجتماع مع لجنة الغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن" شركة (سومو)، الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط واستيراد مشتقاته".وأوضح أن شركة التسويق هي حلقة وسط بين وزارة النفط والجهات المستفيدة من النفط.وأضاف "العراق ملتزم بقرارات أوبك"، مؤكدا اهتمام شركته بالشركات الحكومية الهندية النفطية والصينية لأنها تتعامل بعقد طويل الأمد ولا يمكن للشركة أن تخسر عملائها.ولفت إلى أن الجهات المستهدفة للنفط الخام العراقي هي مصافي النفط.وأعرب عن أمله بدعم اللجنة لعمل الشركة وأبوابها مفتوحة للسيدات والسادة أعضاء اللجنة لزيارتها في أي وقت.هذا وكشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، في 28 مايو، خلال اجتماع عقده مع المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسية، عن القدرات الإنتاجية المخطط لها من النفط الخام خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2028 ، والتي تهدف للوصول إلى 8 مليون برميل يوما، وفق المكتب الإعلامي في وزارة النفط.كما أشار وزير النفط العراقي إلى الدور الذي يلعبه العراق في منظمة (أوبك+) كثاني منتج في أوبك، لافتا إلى عمله مع المنتجين على تحقيق التوازن والاستقرار المطلوب في الأسواق العالمية، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية مع فرنسا وبما يخدم المصالح المشتركة.ويذكر أن وزير النفط العراقي يرافقه وفد رفيع المستوى يجري مباحثات في فرنسا من أجل تعزيز العلاقات والتعاون، واستقطاب الاستثمارات لقطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/العراق-نعمل-على-رفع-الطاقة-الإنتاجية-للنفط-الخام-إلى-8-ملايين-برميل-يوميا-بنهاية-2027-1062801782.html

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