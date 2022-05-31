https://arabic.sputniknews.com/20220531/العملة-المكسيكية-تواصل-ارتفاعها-إلى-مستوى-لم-يسجل-منذ-ما-قبل-الوباء-1062908873.html
العملة المكسيكية تواصل ارتفاعها إلى مستوى لم يسجل منذ ما قبل الوباء
العملة المكسيكية تواصل ارتفاعها إلى مستوى لم يسجل منذ ما قبل الوباء
ارتفعت قيمة البيزو المكسيكي عند إغلاق التداول، أمس الاثنين، مقابل الدولار الأمريكي، وإلى مستوى لم يسجل منذ ما قبل الوباء. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T02:55+0000
2022-05-31T02:55+0000
2022-05-31T02:55+0000
أخبار المكسيك
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المكسيكواستفادت العملة المكسيكية من زيادة الرغبة في المخاطرة في السوق، مما دفعها إلى الارتفاع وتحقيق أفضل إغلاق لها منذ بداية مارس 2020.ووفقا لبيانات بتك المكسيك، فقد أنهى سعر الصرف أمس عند 19.5371 وحدة من أعلى مستوى قياسي عند 19.6064 وحدة يوم الجمعة، وهو ما يعني زيادة ب6.93 سنتا أو 0.35 في المائة.وتم تداول الزوج في نطاق مفتوح بين أعلى مستوى عند 19.5945 وحدة، وأدنى مستوى عند 19.4130 وحدة، وهو أفضل مستوى له منذ أوائل مارس 2020 عندما بدأت مخاوف انتشار فيروس كوفيد-19.من جهة أخرى، سجل مؤشر الدولار الذي يقارن العملة الأمريكية بسلة من ست عملات مرجعية، خسارة بنسبة 0.31 في المائة عند الإغلاق، وإلى مستوى 101.35 وحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/المكسيك-تعلن-عن-تسجيل-أول-إصابة-بجدري-القردة-1062833131.html
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أخبار المكسيك
العملة المكسيكية تواصل ارتفاعها إلى مستوى لم يسجل منذ ما قبل الوباء
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ارتفعت قيمة البيزو المكسيكي عند إغلاق التداول، أمس الاثنين، مقابل الدولار الأمريكي، وإلى مستوى لم يسجل منذ ما قبل الوباء.
واستفادت العملة المكسيكية من زيادة الرغبة في المخاطرة في السوق، مما دفعها إلى الارتفاع وتحقيق أفضل إغلاق لها
منذ بداية مارس 2020.
ووفقا لبيانات بتك المكسيك، فقد أنهى سعر الصرف أمس عند 19.5371 وحدة من أعلى مستوى قياسي عند 19.6064 وحدة يوم الجمعة، وهو ما يعني زيادة ب6.93 سنتا أو 0.35 في المائة.
وتم تداول الزوج في نطاق مفتوح بين أعلى مستوى عند 19.5945 وحدة، وأدنى مستوى عند 19.4130 وحدة، وهو أفضل مستوى له منذ أوائل مارس 2020 عندما بدأت مخاوف انتشار فيروس كوفيد-19.
من جهة أخرى، سجل مؤشر الدولار الذي يقارن العملة الأمريكية بسلة من ست عملات مرجعية، خسارة بنسبة 0.31 في المائة عند الإغلاق، وإلى مستوى 101.35 وحدة.