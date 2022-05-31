https://arabic.sputniknews.com/20220531/الغنوشي-قيس-سعيد-يريد-نظام-فرعون-أنا-ربكم-الأعلى-1062926993.html
الغنوشي: قيس سعيد يريد نظام فرعون "أنا ربكم الأعلى"
الغنوشي: قيس سعيد يريد نظام فرعون "أنا ربكم الأعلى"
قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد أن يعيد نظام "أنا ربكم الأعلى". 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T13:01+0000
2022-05-31T13:01+0000
2022-05-31T13:01+0000
أخبار تونس اليوم
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وتابع الغنوشي أن رئيس الجمهورية "يريد تكريس انقلابه بدستور يكرسه نظاما جماهيريا"، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.وأشار الغنوشي إلى أن قيس سعيد لم يرض بدستور الثورة ولا بالقيادات التي جاءت بها الثورة.وقال الغنوشي إن ما يحرك "النهضة" هو الخوف على البلاد وليس الرغبة في المناصب والمواقع. وأكد أنه لا يجب أن ينساق البعض وراء فكرة سقوط قيس سعيد وأن تجعلهم هذه الفكرة يتركون البلد للانهيار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الغنوشي: قيس سعيد يريد نظام فرعون "أنا ربكم الأعلى"
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قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد أن يعيد نظام "أنا ربكم الأعلى".
وتابع الغنوشي أن رئيس الجمهورية "يريد تكريس انقلابه بدستور يكرسه نظاما جماهيريا"، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية
.
وأشار الغنوشي إلى أن قيس سعيد لم يرض بدستور الثورة ولا بالقيادات التي جاءت بها الثورة.
وقال الغنوشي
إن ما يحرك "النهضة" هو الخوف على البلاد وليس الرغبة في المناصب والمواقع.
وأكد أنه لا يجب أن ينساق البعض وراء فكرة سقوط قيس سعيد وأن تجعلهم هذه الفكرة يتركون البلد للانهيار.