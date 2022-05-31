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الغنوشي: قيس سعيد يريد نظام فرعون "أنا ربكم الأعلى"
الغنوشي: قيس سعيد يريد نظام فرعون "أنا ربكم الأعلى"
قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد أن يعيد نظام "أنا ربكم الأعلى". 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T13:01+0000
2022-05-31T13:01+0000
أخبار تونس اليوم
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وتابع الغنوشي أن رئيس الجمهورية "يريد تكريس انقلابه بدستور يكرسه نظاما جماهيريا"، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.وأشار الغنوشي إلى أن قيس سعيد لم يرض بدستور الثورة ولا بالقيادات التي جاءت بها الثورة.وقال الغنوشي إن ما يحرك "النهضة" هو الخوف على البلاد وليس الرغبة في المناصب والمواقع. وأكد أنه لا يجب أن ينساق البعض وراء فكرة سقوط قيس سعيد وأن تجعلهم هذه الفكرة يتركون البلد للانهيار.
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أخبار تونس اليوم

الغنوشي: قيس سعيد يريد نظام فرعون "أنا ربكم الأعلى"

13:01 GMT 31.05.2022
© AP Photo / Hassene Dridiرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد أن يعيد نظام "أنا ربكم الأعلى".
وتابع الغنوشي أن رئيس الجمهورية "يريد تكريس انقلابه بدستور يكرسه نظاما جماهيريا"، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.
وأشار الغنوشي إلى أن قيس سعيد لم يرض بدستور الثورة ولا بالقيادات التي جاءت بها الثورة.
وقال الغنوشي إن ما يحرك "النهضة" هو الخوف على البلاد وليس الرغبة في المناصب والمواقع.
وأكد أنه لا يجب أن ينساق البعض وراء فكرة سقوط قيس سعيد وأن تجعلهم هذه الفكرة يتركون البلد للانهيار.
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