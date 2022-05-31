https://arabic.sputniknews.com/20220531/الفلبين-تكشف-استدعائها-مسؤولا-في-السفارة-الصينية-احتجاجا-على-مضايقة-في-بحر-الصين-الجنوبي-1062928340.html

الفلبين تكشف استدعائها مسؤولا في السفارة الصينية احتجاجا على "مضايقة" في بحر الصين الجنوبي

الفلبين تكشف استدعائها مسؤولا في السفارة الصينية احتجاجا على "مضايقة" في بحر الصين الجنوبي

كشفت الفلبين، اليوم الثلاثاء، عن استدعائها الشهر الماضي دبلوماسي صيني بارز، للاحتجاج على ‏مضايقات مزعومة تعرضت لها سفينة أبحاث بحرية من جانب سفينة تابعة لحرس... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T13:24+0000

2022-05-31T13:24+0000

2022-05-31T13:24+0000

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وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية إنها في 13 نيسان/ أبريل الماضي، "استدعت مسؤولا رفيع المستوى في السفارة الصينية في مانيلا للاحتجاج على المضايقات لسفينة "RV Legend"، والتي كانت تجري بحثا علميا بحريا يحمل ترخيصا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأضافت أن هذه الحوادث تمثّل "انتهاكات واضحة للسلطة البحرية الفلبينية".وتابعت وزارة الخارجية الفلبينية أنها تراجع أيضا تقارير عن "وجود سفن لخفر السواحل الأجنبية حول ريد بنك"، موقع غرق سفينة صيد فلبينية عام 2019، وهو الحادث الذي أثار غضبا بين الفلبينيين، وفقا لوكالة "فرانس برس".ولم ترد السفارة الصينية في الفلبين على الفور على طلب للتعليق على استدعاء المسؤول الصيني.وجاء كشف وزارة الخارجية الفلبينية عن استدعائها المسؤول الصيني، في نفس اليوم الذي قالت فيه مانيلا إنها أصدرت احتجاجا دبلوماسيا منفصلا، على ما وصفته بأنه "فرض بكين أحادي الجانب لوقف الصيد لمدة 3 أشهر ونصف الشهر" بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها.وفي بيانها المنفصل، اليوم الثلاثاء، قالت الخارجية الفلبينية إنها جدّدت "احتجاجها على الممارسة السنوية للصين المتمثلة في إعلان حظر صيد الأسماك في المناطق التي تتجاوز بكثير الامتيازات البحرية المشروعة لبكين".ودخلت مانيلا وبكين منذ فترة طويلة في نزاع بشأن مناطق في بحر الصين الجنوبي، إذ تصرّ الصين كلها تقريبا على أن لها حقوقا حصرية فيها، رافضة حكم لاهاي لعام 2016 بأن مزاعمها التاريخية لا أساس لها.

https://arabic.sputniknews.com/20200714/وزير-الخارجية-الصيني-يتعين-على-الصين-والفلبين-حماية-العلاقات-الودية-1046003536.html

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