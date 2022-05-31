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https://arabic.sputniknews.com/20220531/المرشد-الإيراني-الطائرات-المسيرة-أصبحت-اليوم-عاملا-رئيسيا-في-توفير-الأمن-للبلاد-1062917657.html
المرشد الإيراني: الطائرات المسيرة أصبحت اليوم عاملا رئيسيا في توفير الأمن للبلاد
المرشد الإيراني: الطائرات المسيرة أصبحت اليوم عاملا رئيسيا في توفير الأمن للبلاد
قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، إن الطائرات المسيرة أصبحت ‏اليوم عاملا رئيسيا في توفير الأمن للبلاد.‏ 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:33+0000
2022-05-31T09:33+0000
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وأشار في تغريدة له على "تويتر"، أمس الاثنين، إلى أن "الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى طاجيكستان، وافتتاح مصنع لتصنيع الطائرات المسيرة في غاية الأهمية، إذ تعد الطائرات من دون طيار اليوم عاملا رئيسيا في توفير الأمن للبلدان".وكان حسين باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، قد أعلن عن افتتاح مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة من نوع "أبابيل 2" في مدينة دوشنبة عاصمة طاجيكستان.تعتبر طائرة "أبابيل 2" إنتاج منظمة صناعة الطيران التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وتستخدم على نطاق واسع لدى الجيش الإيراني، وتتسم بأنها ذات ارتفاع طيران منخفض ومهام استهداف واستطلاع ومراقبة جوية.من ناحية أخرى، علق المرشد الإيراني في تغريدة أخرى له، أمس الاثنين، على استقباله الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمان، أمس الاثنين، ضمن زيارة قام بها إلى طهران.وأكد خامنئي أن "القدرة على توسيع التعاون بين إيران وطاجيكستان في مختلف المجالات هي أكثر بكثير من المستوى الحالي، وتحتاج إلى تحسين جوهري، إيران وطاجيكستان أقارب وإخوة".وتعقيبا منه على العقوبات المفروضة على إيران، فقد شدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أنه "على الرغم من العقوبات، فقد أحرزت إيران تقدما إيجابيا في مختلف المجالات، ولو لم تكن هذه العقوبات موجودة، لما تم تحقيق هذه الإنجازات، لأن العقوبات جعلتنا نعتمد على قوتنا وقدراتنا المحلية".ولفت إلى أن "العقوبات هي سلاح القوى الكبرى ضد الدول، وما يعطّل هذا السلاح هو الاهتمام بنقاط القوة والقدرات الداخلية".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/أول-تعليق-إسرائيلي-على-تصنيع-إيران-طائرات-دون-طيار-في-طاجيكستان-1062405779.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار طاجيكستان

المرشد الإيراني: الطائرات المسيرة أصبحت اليوم عاملا رئيسيا في توفير الأمن للبلاد

09:33 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / HOالمرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي
المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي
© AFP 2022 / HO
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قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، إن الطائرات المسيرة أصبحت ‏اليوم عاملا رئيسيا في توفير الأمن للبلاد.‏
وأشار في تغريدة له على "تويتر"، أمس الاثنين، إلى أن "الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى طاجيكستان، وافتتاح مصنع لتصنيع الطائرات المسيرة في غاية الأهمية، إذ تعد الطائرات من دون طيار اليوم عاملا رئيسيا في توفير الأمن للبلدان".
وكان حسين باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، قد أعلن عن افتتاح مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة من نوع "أبابيل 2" في مدينة دوشنبة عاصمة طاجيكستان.
تعتبر طائرة "أبابيل 2" إنتاج منظمة صناعة الطيران التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وتستخدم على نطاق واسع لدى الجيش الإيراني، وتتسم بأنها ذات ارتفاع طيران منخفض ومهام استهداف واستطلاع ومراقبة جوية.
من ناحية أخرى، علق المرشد الإيراني في تغريدة أخرى له، أمس الاثنين، على استقباله الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمان، أمس الاثنين، ضمن زيارة قام بها إلى طهران.
وأكد خامنئي أن "القدرة على توسيع التعاون بين إيران وطاجيكستان في مختلف المجالات هي أكثر بكثير من المستوى الحالي، وتحتاج إلى تحسين جوهري، إيران وطاجيكستان أقارب وإخوة".
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وتعقيبا منه على العقوبات المفروضة على إيران، فقد شدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أنه "على الرغم من العقوبات، فقد أحرزت إيران تقدما إيجابيا في مختلف المجالات، ولو لم تكن هذه العقوبات موجودة، لما تم تحقيق هذه الإنجازات، لأن العقوبات جعلتنا نعتمد على قوتنا وقدراتنا المحلية".
ولفت إلى أن "العقوبات هي سلاح القوى الكبرى ضد الدول، وما يعطّل هذا السلاح هو الاهتمام بنقاط القوة والقدرات الداخلية".
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