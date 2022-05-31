https://arabic.sputniknews.com/20220531/المستشار-النمساوي-لن-يتم-مناقشة-حظر-الغاز-الروسي-ضمن-إطار-حزمة-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-المقبلة-1062915072.html
المستشار النمساوي: لن يتم مناقشة حظر الغاز الروسي ضمن إطار حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة
المستشار النمساوي: لن يتم مناقشة حظر الغاز الروسي ضمن إطار حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة
صرح المستشار النمساوي كارل نيهامر، أنه لن تتم مناقشة حظر الغاز الروسي ضمن إطار حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T08:20+0000
2022-05-31T08:20+0000
2022-05-31T08:20+0000
اقتصاد
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وقال نيهامر لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي: "بالأمس كان الأمر واضحا بالفعل، وسأكرر اليوم، لن يتم مناقشة حظر الغاز، كما أوضح أولاف شولتز".ووفقا له، فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة بالغاز، كل شيء يختلف عن النفط، والذي يمكن استبداله بسهولة أكبر إذا تم التخلي عن المورد الروسي. وفي وقت سابق، صرح المستشار الألماني، أولاف شولتز، للصحفيين في بروكسل بأن ألمانيا تتجه نحو الاستقلال عن موارد الطاقة الروسية "بوتيرة عالية للغاية وبنشاط كبير".وأضاف شولتز: "بدأت ألمانيا الاستعداد لهذا الوضع في وقت مبكر جدًا، وبدأت المفاوضات مع الوزارات والإدارات ذات الصلة في ديسمبر/كانون الأول حول ما سيحدث إذا كان هناك مزيد من التصعيد وعواقبه على إمدادات الطاقة، ولذلك، كنا مستعدين جيدًا، ونحن نتقدم بخطى عالية للغاية وبنشاط كبير".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
المستشار النمساوي: لن يتم مناقشة حظر الغاز الروسي ضمن إطار حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة
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صرح المستشار النمساوي كارل نيهامر، أنه لن تتم مناقشة حظر الغاز الروسي ضمن إطار حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة.
وقال نيهامر لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي: "بالأمس كان الأمر واضحا بالفعل، وسأكرر اليوم، لن يتم مناقشة حظر الغاز، كما أوضح أولاف شولتز".
ووفقا له، فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة بالغاز، كل شيء يختلف عن النفط، والذي يمكن استبداله بسهولة أكبر إذا تم التخلي عن المورد الروسي.
وأضاف: "بالنسبة للغاز، كل شيء مختلف، لذا لن يتم مناقشة حظر الغاز في حزمة العقوبات المقبلة".
وفي وقت سابق، صرح المستشار الألماني، أولاف شولتز، للصحفيين في بروكسل بأن ألمانيا تتجه نحو الاستقلال
عن موارد الطاقة الروسية "بوتيرة عالية للغاية وبنشاط كبير".
وأضاف شولتز: "بدأت ألمانيا الاستعداد لهذا الوضع في وقت مبكر جدًا، وبدأت المفاوضات مع الوزارات والإدارات ذات الصلة في ديسمبر/كانون الأول حول ما سيحدث إذا كان هناك مزيد من التصعيد وعواقبه على إمدادات الطاقة، ولذلك، كنا مستعدين جيدًا، ونحن نتقدم بخطى عالية للغاية وبنشاط كبير".