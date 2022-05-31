https://arabic.sputniknews.com/20220531/المصالحة-الروسي-الإرهابيين-قصفوا-منطقة-إدلب-السورية-ثماني-مرات-خلال-يوم--1062944743.html
المصالحة الروسي: الإرهابيين قصفوا منطقة إدلب السورية ثماني مرات خلال يوم
المصالحة الروسي: الإرهابيين قصفوا منطقة إدلب السورية ثماني مرات خلال يوم
قال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T23:35+0000
2022-05-31T23:35+0000
2022-05-31T23:35+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف، في إحاطة صحفية: "تم تسجيل ثمانية هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".وأضاف: "ست هجمات في محافظة حلب، واحدة في إدلب، واحدة في اللاذقية".ولفت إلى أن القصف المدفعي من قبل الإرهابيين على مواقع القوات الحكومية أسفر عن إصابة جندي سوري في محافظة حلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
المصالحة الروسي: الإرهابيين قصفوا منطقة إدلب السورية ثماني مرات خلال يوم
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قال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ثماني مرات خلال ال 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال جورافليوف، في إحاطة صحفية: "تم تسجيل ثمانية هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".
وأضاف: "ست هجمات في محافظة حلب، واحدة في إدلب، واحدة في اللاذقية".
ولفت إلى أن القصف المدفعي من قبل الإرهابيين على مواقع القوات الحكومية أسفر عن إصابة جندي سوري في محافظة حلب.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري
، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.