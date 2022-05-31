عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220531/المصالحة-الروسي-الإرهابيين-قصفوا-منطقة-إدلب-السورية-ثماني-مرات-خلال-يوم--1062944743.html
المصالحة الروسي: الإرهابيين قصفوا منطقة إدلب السورية ثماني مرات خلال يوم
المصالحة الروسي: الإرهابيين قصفوا منطقة إدلب السورية ثماني مرات خلال يوم
قال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T23:35+0000
2022-05-31T23:35+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103865/36/1038653686_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_279c466b4e3fb1b1eadf1cc96680b820.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف، في إحاطة صحفية: "تم تسجيل ثمانية هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".وأضاف: "ست هجمات في محافظة حلب، واحدة في إدلب، واحدة في اللاذقية".ولفت إلى أن القصف المدفعي من قبل الإرهابيين على مواقع القوات الحكومية أسفر عن إصابة جندي سوري في محافظة حلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103865/36/1038653686_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_83cead19b1947663fbc7957d36ec0cd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا

المصالحة الروسي: الإرهابيين قصفوا منطقة إدلب السورية ثماني مرات خلال يوم

23:35 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورمرشد، خبير عسكري روسي مع الدفاع الوطني السوري في مواقع قتالية معاكسة لـ "جبهة النصرة" في ريف حلب، سوريا يناير/ كانون الثاني 2019
مرشد، خبير عسكري روسي مع الدفاع الوطني السوري في مواقع قتالية معاكسة لـ جبهة النصرة في ريف حلب، سوريا يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ثماني مرات خلال ال 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف، في إحاطة صحفية: "تم تسجيل ثمانية هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".
وأضاف: "ست هجمات في محافظة حلب، واحدة في إدلب، واحدة في اللاذقية".
ولفت إلى أن القصف المدفعي من قبل الإرهابيين على مواقع القوات الحكومية أسفر عن إصابة جندي سوري في محافظة حلب.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала