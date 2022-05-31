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https://arabic.sputniknews.com/20220531/المفوضية-الأوروبية-الاتحاد-بحاجة-لتنويع-مصادر-الغاز-والنفط-وإنهاء-الاعتماد-على-ورادات-روسيا-1062930760.html
المفوضية الأوروبية: الاتحاد بحاجة لتنويع مصادر الغاز والنفط وإنهاء الاعتماد على ورادات روسيا
المفوضية الأوروبية: الاتحاد بحاجة لتنويع مصادر الغاز والنفط وإنهاء الاعتماد على ورادات روسيا
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنويع مصادره من الغاز والنفط، لافتة إلى ضرورة تسريع إنهاء الاعتماد على... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T14:28+0000
2022-05-31T14:28+0000
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أمستردام - سبوتنيك. قالت رئيسة المفوضية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنويع مصادره للغاز والنفط لتسريع إنهاء الاعتماد على ورادات روسيا في هذا المجال وخاصة عقب إعلان روسيا قطع الإمدادات عن بعض الدول الأعضاء منها هولندا مؤخرا".وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يهدف لتخزين استراتيجي للغاز في أوروبا، معلنة أنه يمتلك 41 % من طاقته من الغاز المخزن.وأشارت إلى أن الأزمة في أوكرانيا أظهرت أهمية تعزيز الاتحاد الأوروبي لقدراته الدفاعية، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيستفيد بشكل إيجابي من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو).واختتمت أن قادة الدول الأعضاء اتفقوا على حشد 200 مليار يورو إضافي للدعم العسكري للاتحاد الأوروبي.
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المفوضية الأوروبية: الاتحاد بحاجة لتنويع مصادر الغاز والنفط وإنهاء الاعتماد على ورادات روسيا

14:28 GMT 31.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنويع مصادره من الغاز والنفط، لافتة إلى ضرورة تسريع إنهاء الاعتماد على ورادات الطاقة الروسية.
أمستردام - سبوتنيك. قالت رئيسة المفوضية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنويع مصادره للغاز والنفط لتسريع إنهاء الاعتماد على ورادات روسيا في هذا المجال وخاصة عقب إعلان روسيا قطع الإمدادات عن بعض الدول الأعضاء منها هولندا مؤخرا".
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يهدف لتخزين استراتيجي للغاز في أوروبا، معلنة أنه يمتلك 41 % من طاقته من الغاز المخزن.
ولفتت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر بالأمس حظر استيراد ما يقارب 90 % من النفط الروسي مع نهاية العام الجاري. كما أعربت عن حاجة الاتحاد إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة البديلة النظيفة، مضيفة "اقترحنا حشد مبلغ لتحقيق هذا الهدف".
وأشارت إلى أن الأزمة في أوكرانيا أظهرت أهمية تعزيز الاتحاد الأوروبي لقدراته الدفاعية، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيستفيد بشكل إيجابي من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو).
واختتمت أن قادة الدول الأعضاء اتفقوا على حشد 200 مليار يورو إضافي للدعم العسكري للاتحاد الأوروبي.
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