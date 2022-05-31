عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220531/بايدن-يعلن-عن-خطته-لمحاربة-التضخم-في-الولايات-المتحدة-1062925355.html
بايدن يعلن عن خطته لمحاربة التضخم في الولايات المتحدة
بايدن يعلن عن خطته لمحاربة التضخم في الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطته لمحاربة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتمد بشكل أساسي على الاحتياطي الفيدرالي، لتخفيف العبء على الأسر في... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T12:12+0000
2022-05-31T12:12+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680452_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a1900aa4a39386061dc7d5756d07cc98.jpg
وقال بايدن في مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه من خلال السياسات الصحيحة، يمكن للاقتصاد الأمريكي الانتقال من الانتعاش إلى النمو المستقر، ومن أجل هذا التحول من الضروري خفض التضخم.معلنا أنه سيعمل مع أي شخص كان جمهوريا أو ديمقراطيا لإجراء مناقشات مفتوحة وصادقة لإيجاد حلول لمواطني الولايات المتحدة.ووصف الرئيس الأمريكي العملية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية التي تصاحبها بأنها من أهم عوامل التضخم. ويجادل منتقدوه بأن ارتفاع الأسعار يرجع أساسا إلى تريليونات الحقن في الاقتصاد الأمريكي أثناء جائحة فيروس كورونا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680452_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_21dea5ca07fb3647b88386fac0b4cd90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

بايدن يعلن عن خطته لمحاربة التضخم في الولايات المتحدة

12:12 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطته لمحاربة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتمد بشكل أساسي على الاحتياطي الفيدرالي، لتخفيف العبء على الأسر في أوقات الهزات الاقتصادية وتقليل عجز الميزانية.
وقال بايدن في مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه من خلال السياسات الصحيحة، يمكن للاقتصاد الأمريكي الانتقال من الانتعاش إلى النمو المستقر، ومن أجل هذا التحول من الضروري خفض التضخم.
وقال بايدن: "تنقسم خطتي إلى ثلاثة أجزاء. أولا، يتحمل بنك الاحتياطي الفيدرالي المسؤولية الأساسية عن التحكم في التضخم. ثانيا، نحتاج إلى اتخاذ كل خطوة لجعل الأمور ميسورة التكلفة للعائلات خلال هذه الفترة من الاضطراب الاقتصادي، وبمرور الوقت، لزيادة "القدرة الإنتاجية لاقتصادنا. ثالثا، نحتاج إلى خفض العجز الفيدرالي (الميزانية)، الأمر الذي سيساعد في تقليل ضغط الأسعار".
معلنا أنه سيعمل مع أي شخص كان جمهوريا أو ديمقراطيا لإجراء مناقشات مفتوحة وصادقة لإيجاد حلول لمواطني الولايات المتحدة.
ووصف الرئيس الأمريكي العملية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية التي تصاحبها بأنها من أهم عوامل التضخم. ويجادل منتقدوه بأن ارتفاع الأسعار يرجع أساسا إلى تريليونات الحقن في الاقتصاد الأمريكي أثناء جائحة فيروس كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала