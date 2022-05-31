https://arabic.sputniknews.com/20220531/بريشيتش-ينتقل-إلى-توتنهام-في-صفقة-مجانية-1062934692.html
بريشيتش ينتقل إلى توتنهام في صفقة مجانية
بريشيتش ينتقل إلى توتنهام في صفقة مجانية
انتقل الدولي الكرواتي إيفان بريشيتش إلى فريق توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في صفقة انتقال مجاني. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T16:14+0000
2022-05-31T16:14+0000
2022-05-31T16:14+0000
رياضة
الدوري الانجليزي
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ووقع بريشيتش البالغ عمره 33 عاما، عقدا لعامين لتصبح أول صفقة كبيرة يبرمها المدرب أنطونيو كونتي قبل الموسم الجديد، حيث يستعد النادي المنتمي لشمال لندن للعودة لدوري الأبطال الموسم المقبل، بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الممتاز.وخضع الدولي الكرواتي، الذي انتهى عقده مع إنتر ميلان في نهاية الموسم، للفحص الطبي في لندن، يوم أمس الاثنين.وأضاف: "أتطلع للعمل معه مرة أخرى. إنه يتنفس كرة القدم في كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم حتى عندما ينام أعتقد أنه يحلم بكرة القدم. أحب شخصيته وأثق أنه سيحقق نجاحا كبيرا هنا".وقضى بريشيتش موسما على سبيل الإعارة مع بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020 وفاز بالثلاثية (الدوري الألماني ودوري الأبطال وكأس ألمانيا). ومع عودته إلى إنتر تحت قيادة كونتي، فاز بريشيتش بلقب الدوري الإيطالي وساعد فريقه هذا الموسم على الفوز بكأس إيطاليا.وفاز بريشيتش بلقب الدوري الإيطالي تحت قيادة كونتي مع إنتر في موسم 2020-2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الدوري الانجليزي
بريشيتش ينتقل إلى توتنهام في صفقة مجانية
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انتقل الدولي الكرواتي إيفان بريشيتش إلى فريق توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في صفقة انتقال مجاني.
ووقع بريشيتش البالغ عمره 33 عاما، عقدا لعامين لتصبح أول صفقة كبيرة يبرمها المدرب أنطونيو كونتي قبل الموسم الجديد، حيث يستعد النادي المنتمي لشمال لندن للعودة لدوري الأبطال الموسم المقبل، بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الممتاز.
وخضع الدولي الكرواتي، الذي انتهى عقده مع إنتر ميلان في نهاية الموسم، للفحص الطبي في لندن، يوم أمس الاثنين.
وقال بريشيتش لموقع النادي: "السعادة لا تسعني بالانضمام لأسرة توتنهام. كنت أتوق بشدة للقدوم للدوري الممتاز منذ 2009 حين بدأت مسيرتي الاحترافية في بلجيكا ولا أطيق الانتظار".
وأضاف: "أتطلع للعمل معه مرة أخرى. إنه يتنفس كرة القدم في كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم حتى عندما ينام أعتقد أنه يحلم بكرة القدم. أحب شخصيته وأثق أنه سيحقق نجاحا كبيرا هنا".
وقضى بريشيتش موسما على سبيل الإعارة مع بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020 وفاز بالثلاثية (الدوري الألماني ودوري الأبطال وكأس ألمانيا). ومع عودته إلى إنتر تحت قيادة كونتي، فاز بريشيتش بلقب الدوري الإيطالي وساعد فريقه هذا الموسم على الفوز بكأس إيطاليا.
وفاز بريشيتش بلقب الدوري الإيطالي تحت قيادة كونتي مع إنتر في موسم 2020-2021.