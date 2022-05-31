https://arabic.sputniknews.com/20220531/بري-يدعو-بعد-انتخابه-رئيسا-للبرلمان-لعدم-التفريط-بثروات-لبنان-المائية-والنفطية--1062926326.html
بري يدعو بعد انتخابه رئيسا للبرلمان "لعدم التفريط بثروات لبنان المائية والنفطية"
بري يدعو بعد انتخابه رئيسا للبرلمان "لعدم التفريط بثروات لبنان المائية والنفطية"
أعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري رئيسا له، اليوم الثلاثاء 31 أيار/مايو، للمرة السابعة على التوالي منذ عام 1992، وذلك بعد أن حصل على 65 صوتا من أصل 128،... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T12:49+0000
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وكان قد حصل بري على 98 صوتا عام 2018، إلى جانب 23 ورقة بيضاء وورقة واحدة ملغاة.وألقى بري كلمة عقب انتخابه، دعا فيها إلى "حفظ ثروات لبنان البحرية وحقوق المودعين واسترداد الأموال المنهوبة". وأضاف بري: "نعم لمجلس يرسخ مناخات السلم الأهلي والوحدة الوطنية، و128 نائبًا، لا لمجلس يعمق الانقسام بين اللبنانيين ويعيد إنتاج مناخات الاحتراب الداخلي ويوزعهم على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي".وأضاف بري: "لنكن 128 نائبا نعم صريحة وقوية وواحدة موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة، و128 نائبا لا للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أنملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط، نعم لحفظ حقوق المودعين كاملة وإقرار وتنفيذ كافة القوانين المتصلة بمكافحة الفساد والهدر واسترداد الأموال المنهوبة".وختم بري كلمته، قائلا: "أخيراً وليس آخراً... فليكن الخلاف والتنافس من أجل الأفضل للبنان واللبنانيين".وانتخب البرلمان أيضا نائبًا للرئيس، حيث فاز النائب الياس بو صعب، بمنصب نائب رئيس مجلس النواب بـ65 صوتا، في الدورة الثانية بعد أن نال في الدورة الأولى 64 صوتا.وفاز النائب آلان عون بموقع أمين السر بـ65 صوتا، وفاز أمين السر الثاني النائب هادي أبو الحسن بالتزكية بعد انسحاب النائب فراس حمدان.
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بري يدعو بعد انتخابه رئيسا للبرلمان "لعدم التفريط بثروات لبنان المائية والنفطية"
12:49 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 13:38 GMT 31.05.2022) تابعنا عبر
أعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري رئيسا له، اليوم الثلاثاء 31 أيار/مايو، للمرة السابعة على التوالي منذ عام 1992، وذلك بعد أن حصل على 65 صوتا من أصل 128، فيما صوت 23 نائبا بورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة.
وكان قد حصل بري على 98 صوتا عام 2018، إلى جانب 23 ورقة بيضاء وورقة واحدة ملغاة.
وألقى بري كلمة عقب انتخابه، دعا فيها إلى "حفظ ثروات لبنان البحرية وحقوق المودعين واسترداد الأموال المنهوبة".
وأضاف بري: "نعم لمجلس يرسخ مناخات السلم الأهلي والوحدة الوطنية، و128 نائبًا، لا لمجلس يعمق الانقسام بين اللبنانيين ويعيد إنتاج مناخات الاحتراب الداخلي ويوزعهم على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي".
"لنكن 128 نائبًا نعم لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها و128 نائبًا لا للفراغ في أي سلطة، لنكن 128 نائبًا نعم جريئة ودون مواربة للانتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة إلى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص والدولة المدنية".
نبيه بري
رئيس البرلمان اللبناني
وأضاف بري: "لنكن 128 نائبا نعم صريحة وقوية وواحدة موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة، و128 نائبا لا للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أنملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط، نعم لحفظ حقوق المودعين كاملة وإقرار وتنفيذ كافة القوانين المتصلة بمكافحة الفساد والهدر واسترداد الأموال المنهوبة".
وختم بري كلمته، قائلا: "أخيراً وليس آخراً... فليكن الخلاف والتنافس من أجل الأفضل للبنان واللبنانيين".
وانتخب البرلمان
أيضا نائبًا للرئيس، حيث فاز النائب الياس بو صعب، بمنصب نائب رئيس مجلس النواب بـ65 صوتا، في الدورة الثانية بعد أن نال في الدورة الأولى 64 صوتا.
وفاز النائب آلان عون بموقع أمين السر بـ65 صوتا، وفاز أمين السر الثاني النائب هادي أبو الحسن بالتزكية بعد انسحاب النائب فراس حمدان.