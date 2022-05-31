https://arabic.sputniknews.com/20220531/بعد-دعم-البرلمان-هل-يحصل-باشاغا-على-تأييد-المصرف-المركزي-ومؤسسة-النفط؟-1062929078.html

بعد دعم البرلمان... هل يحصل باشاغا على تأييد المصرف المركزي ومؤسسة النفط؟

بعد دعم البرلمان... هل يحصل باشاغا على تأييد المصرف المركزي ومؤسسة النفط؟

في مسعى لترسيخ أقدام حكومة باشاغا يعقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اجتماعا في مدينة سرت يضم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، وعدداً من مسؤولي المؤسسات... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T13:44+0000

2022-05-31T13:44+0000

2022-05-31T13:44+0000

راديو

بوضوح

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بعد دعم البرلمان.. هل يحصل باشاغا على تأييد المصرف المركزي ومؤسسة النفط؟ بعد دعم البرلمان.. هل يحصل باشاغا على تأييد المصرف المركزي ومؤسسة النفط؟

اجتماع سرت يأتي بناء على دعوة من رئاسة البرلمان، لبحث تمرير ودراسة آليات تمويل الميزانية المعروضة من الحكومة، ولن تكون جلسة رسمية بحضور رسمي من أعضاء المجلس.كان المجلس قد قرر في وقت سابق عقد جلسة رسمية في سرت لدعم حكومة باشاغا التي اتخذت المدينة مقرا لها بعد فشلها في الدخول إلى العاصمة طرابلس، بسبب مقاومة تشكيلات مسلحة متحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. إلا أن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أكد أن اجتماع الثلاثاء ليس جلسة رسمية للبرلمان.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، إن "الأمر يتوقف على من سيمثل المصرف المركزي هل سيكون محافظ البنك المركزي في بنغازي والبيضاء على الحبري، أم المحافظ الموجود في طرابلس الصديق الكبير المدعوم من المملكة المتحدة، وأيضا عن مؤسسة النفط هل سيحضر مصطفى صنع الله بنفسه أم يرسل من يمثله".وأوضح أن "شكل الحضور هو الذي سيكون اعتراف واضح وصريح بحكومة باشاغا، وبأنه الممثل الحقيقي للشعب الليبي من خلال مجلس النواب ويحد حجم الدعم لحكومة الدبيبة".وأوضح المحلل السياسي، عبد العزيز أغنية، أن "الانقسام داخل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بلغ أشده، لمحاولة الوقوف في نقطة المنتصف بين الحكومتين ولن تستطيع الاستمرار، لأنها لن تستطيع أن تنحاز لطرف دون الآخر وتمكنه من الأموال",وأشار إلى أن "مناطق إنتاج النفط تقع في المنطقة التي يسيطر عليها باشاغا، ما يمثل ورقة ضغط شديدة على المؤسسة الوطنية للنفط، ويجبرها على محاولة الالتقاء بجميع الأطراف لإيجاد صياغة مشتركة".واعتبر إغنية أن "البرلمان يحاول الضغط على حكومة الدبيبة للتسليم للحكومة التي انتخبها البرلمان، وهناك مفاوضات جانبية لإصدار قاعدة دستورية لخوض الانتخابات، وهو ما لم تستطيع عمله حكومة الدبيبة التي لم تحصل على ثقة البرلمان"، مشيرا إلى أن "حكومة باشاغا أصبحت واقعا، وتم إبعادها عن طرابلس وفرض عليها أن تبدأ من سرت وسط ليبيا، وتستطيع كل المساحات الجغرافية في ليبيا أن تصل إليها لكن تظل المعضلة هي مشكلة التمويل".وأكد المحلل السياسي المختص بالشأن الليبي، رافع الطبيب أن "من يضع يده على المصرف المركزي في ليبيا يضع يده على الحكم، والمشكلة الأساسية في ليبيا هي إحساس مجموعة من المواطنين بالظلم لأسباب سياسية، حيث تصل الرواتب إليهم متأخرا لاعتبار أن المصرف المركزي الذي يضمن هذه الرواتب يصطف إلى جانب حكومة طرابلس، لمعاقبة الأطراف التي ترفض حكمه".واعتبر أن حل أزمة ليبيا يتلخص في "عمل جميع الفاعلين في البلاد على نزع سلاح المليشيات، خاصة التي لا تلتزم بالقانون والتي يمكن دمجها في الجهاز الأمني لاحقا".وأكد الطبيب أن "ما يهم المجتمع الدولي وأوروبا في الأساس هو ضخ النفط الليبي إلى أوروبا، والحكومة الوحيدة التي تحاول أن تجعل ليبيا مفتوحة للعبث الأممي والعبث الدولي هي حكومة الدبيبة".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوحإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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