https://arabic.sputniknews.com/20220531/بعد-رفع-الطوارئ-هل-يقبل-الشارع-السوداني-حوار-العسكر؟-1062942318.html

بعد رفع الطوارئ... هل يقبل الشارع السوداني "حوار العسكر"؟

بعد رفع الطوارئ... هل يقبل الشارع السوداني "حوار العسكر"؟

اعتبر البعض أن قرار قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان برفع حالة الطوارئ في عموم البلاد، خطوة إيجابية تصب في طريق تهيئة الأجواء للحوار الوطني الذي... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T20:18+0000

2022-05-31T20:18+0000

2022-05-31T20:18+0000

أخبار السودان اليوم

تقارير سبوتنيك

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يرى مراقبون أن هذا التطور قد يحدث نوعا من التغير في مواقف القوى السياسية الرافضة للحوار مع الجيش منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، علاوة على أن تراجع البرهان وتقديم تلك الخطوات جاء تحت ضغوط دولية قوية بجانب ضغط قوى الشارع التي لم تتراجع على مدى الأشهر الماضية وقدمت الكثير من التضحيات.ما الذي سيتغير في المشهد السوداني بعد قرار البرهان رفع حالة الطوارىء؟في البداية يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، الفريق جلال تاور، إن قرار رفع حالة الطوارىء في كل أنحاء البلاد خطوة إيجابية، وصفها المتحدث العام لقوى الحرية والتغيير بأنها خطوة جادة من أجل تهيئة المناخ للحوار.خطوة إيجابيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، تلك الخطوة التي وصفت بالجادة والإيجابية جاءت نتيجة للضغوط الخارجية في المقام الأول، ثم الضغوط الداخلية المتمثلة في حراك الشارع المستمر منذ أكثر من ستة أشهر.وأكد تاور أن هذه الخطوة الإيجابية قوبلت بارتياح في الداخل تمثل في قبول قوى الحرية والتغيير لها على لسان المتحدث الرسمي باسمها، لكن لا زلنا في انتظار المطالبات والإجراءات الأخرى، حيث أن الحراك السياسي المتجذر له مطلب واحد متمثل في اللاءات الثلاث وتسليم السلطة لحكومة مدنية وهوما تطالب به الكثير من القوى والمنظمات الدولية التي قالت صراحة إن ما حدث في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي هو انقلاب عسكري على السلطة المدنية.ضغوط خارجيةوأشار الخبير العسكري إلى أن هذه الخطوة هي استجابة للمطالبات المستمرة، منذ 25 أكتوبر الماضي، حيث لم يهدأ الشارع السوداني من المسيرات والمليونيات وسقوط الضحايا وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وغيرها.وأضاف: "أما من الناحية الخارجية فإن مطالب الآلية الثلاثية تسير أيضا في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى ضغوط المجتمع الدولي، حيث أصدرت واشنطن بيان حددت فيه منتصف الشهر القادم لحل الأزمة السياسية في الداخل وتكوين حكومة مدنية، ما لم يحدث هذا ستحدث أشياء أخرى قد تكون الأشد قسوة على البلاد من المجتمع الدولي، لذا أرى أن تلك الخطوة هى بداية لخروج السودان من تلك الأزمة شديدة التعقيد".الأكثر تعقيدامن جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، أبو عبيدة عوض، إن المشهد السوداني الحالي هو الأكثر تعقيدا في مسيرة البلاد السياسية وذلك بسبب المعادلة الصفرية التي أطلقتها قوى الشارع متمثلة في اللاءات الثلاث، وهواتجاه غير عقلاني، لأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان هو المعني كقائد المؤسسة العسكرية بأمن البلاد واستقرارها، وطوال الأشهر الماضية كانت هناك الكثير من الدعوات للحوار من جانب المؤسسة العسكرية، لكن كانت الأطراف الأخرى تتمسك باللاءات الثلاث، وبعد الشهور الست الماضية، قدم المجلس العسكري خطوة من أجل تهيئة الأجواء للحوار وإبداء حسن النوايا، برفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين السياسيين.وتابع عوض أن الحوار الذي تدعو له الآلية الثلاثية والوساطة الدولية، ترى أنه في حال عدم مشاركة القوى السياسية الأخرى فإننا سنرجع لنفس الإجراءات التي حدثت في 25 أكتوبر الماضي، لذا فإن مشاركة القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني عامل حاسم في مسألة الاستقرار، لذا نحن ننتظر ما ستسفر عنه الساعات القادمة.وأشار عوض إلى أن السودان من أكثر الدول تعقيدا سواء على المستوى العربي أو الأفريقي، من حيث الأقاليم والولايات والمشاكل القبلية والتنوع العرقي، حيث بدأت الأقاليم تطالب بحقوقها في الفيدرالية وأخرى تطالب بالحكم الذاتي، هذا التعقيد لا يمكن لشخصية مدنية منفردة أن تتعامل مع المشهد وتفك تعقيداته، وإذا حدث هذا فسنرى الكثير من رؤساء الحكومات في مناطق متفرقة من السودان كا يحدث في عدد من بلدان المنطقة، لذا فإن وجود المؤسسة العسكرية هو الضمانة الحقيقية لبقاء الدولة واستقرار الأوضاع في البلاد.أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد الماضي، مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.ووصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، في وقت سابق من نفس اليوم، برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين.وحسب الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، فقد ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جلسة المجلس العادية، لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وتهيئة المناخ للحوار الوطني.ورفع المجلس توصيات لرئيس مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح المعتقلين.

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أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك