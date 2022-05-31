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https://arabic.sputniknews.com/20220531/بيع-هاتف-غوغل-بيكسل-7-الجديد-على-أحد-المواقع-قبل-أشهر-من-طرحه-رسميا-1062924859.html
بيع هاتف "غوغل بيكسل 7" الجديد على أحد المواقع قبل أشهر من طرحه رسميا
بيع هاتف "غوغل بيكسل 7" الجديد على أحد المواقع قبل أشهر من طرحه رسميا
طرح موقع شهير في مجال التجارة الإلكترونية نموذج أولي مزعوم لهاتف "بيكسل 7"، القادم من ‏شركة "غوغل" الأمريكية، وذلك قبل موعد إصداره الرسمي خلال فصل الخريف... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T12:07+0000
2022-05-31T12:07+0000
شركة غوغل
مجتمع
منوعات
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ونشر موقع "إي باي" صورا لهاتف "بيكسل 7"، والتي تكشف عن الأجزاء الأمامية والخلفية والجانبية للجهاز، وأنه يحتوي على مساحة تخزين تبلغ 128 غيغا بايت، مما يشير إلى أن "غوغل" قررت طرح هاتفها من تطويرها بهذه السعة.ويزعم بائع الهاتف الذي طرحه على "إي باي" أنه اشترى نموذج "بيكسل 7" من تاجر جملة، دون أن يعلم طرازه.ويقول البائع إنه أدرك أن الجهاز هو "بيكسل 7" الجديد بعد إجرائه عملية بحث، ورؤية الصور، التي بدت مثل الهاتف الذي بحوزتهم.وأضاف البائع أنه تم بيع الهاتف بالفعل على موقع "إي باي"، وذلك بسعر بدأ من 450 دولارا أمريكيا.ومن المتوقع أن تقيم شركة "غوغل" حفل إطلاق هاتف "بيكسل 7" رسميا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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شركة غوغل, مجتمع, منوعات

بيع هاتف "غوغل بيكسل 7" الجديد على أحد المواقع قبل أشهر من طرحه رسميا

12:07 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / -هاتف "غوغل بيكسل 6"
هاتف غوغل بيكسل 6 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
هاتف "غوغل بيكسل 6"
© AFP 2022 / -
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طرح موقع شهير في مجال التجارة الإلكترونية نموذج أولي مزعوم لهاتف "بيكسل 7"، القادم من ‏شركة "غوغل" الأمريكية، وذلك قبل موعد إصداره الرسمي خلال فصل الخريف المقبل.‏
ونشر موقع "إي باي" صورا لهاتف "بيكسل 7"، والتي تكشف عن الأجزاء الأمامية والخلفية والجانبية للجهاز، وأنه يحتوي على مساحة تخزين تبلغ 128 غيغا بايت، مما يشير إلى أن "غوغل" قررت طرح هاتفها من تطويرها بهذه السعة.
ويزعم بائع الهاتف الذي طرحه على "إي باي" أنه اشترى نموذج "بيكسل 7" من تاجر جملة، دون أن يعلم طرازه.
ويقول البائع إنه أدرك أن الجهاز هو "بيكسل 7" الجديد بعد إجرائه عملية بحث، ورؤية الصور، التي بدت مثل الهاتف الذي بحوزتهم.
وأضاف البائع أنه تم بيع الهاتف بالفعل على موقع "إي باي"، وذلك بسعر بدأ من 450 دولارا أمريكيا.
ومن المتوقع أن تقيم شركة "غوغل" حفل إطلاق هاتف "بيكسل 7" رسميا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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