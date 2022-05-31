https://arabic.sputniknews.com/20220531/تجربة-سوريا-في-دونباس-شيلكا-أداة-مثالية-للقتال-داخل-المدن-1062912161.html
تجربة سوريا في دونباس... "شيلكا" أداة مثالية للقتال داخل المدن
تجربة سوريا في دونباس... "شيلكا" أداة مثالية للقتال داخل المدن
استخدمت القوات السورية بنشاط المدافع الذاتية الحركة المضادة للطائرات "3إس أو-23-4" (شيلكا) لتحييد الإرهابيين في المدن. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T07:29+0000
2022-05-31T07:29+0000
2022-05-31T07:29+0000
رصد عسكري
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في البداية، تم استخدام السيارات العادية. تتميز مدافعها التي يبلغ عيارها 23 ملم بمعدل إطلاق نار مرتفع ويمكنها بسهولة ضرب العدو الذي استقر في الطوابق العليا من المباني الشاهقة. بعد ذلك بقليل، بدأ المقاتلون في اتخاذ تدابير لتعزيز حماية المعدات العسكرية.بدأوا في تثبت الشاشات المضادة للتراكم، وحاويات مختلفة ذات حماية متعددة الطبقات. لزيادة حمولة الذخيرة، تم تفكيك معدات رادار الرؤية، حسب موقع "فيستنيك موردوفي".نتيجة لذلك، دخلت شيلكا، التي تتمتع بمستوى عالٍ من المقاومة لأسلحة العدو المضادة للدبابات، خدمة وحدات النخبة.كانت هناك حالات صمدت فيها هذه المدافع حتى أمام ضربات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ناهيك عن قذائف آر بي جي الصاروخية.تم تثبيت أنظمة توجيه إطلاق للصواريخ غير الموجهة لتعزيز القوة النارية على النسخ الأكثر تقدمًا.لذلك، وفقًا لبعض الخبراء العسكريين، يمكن أن تكون التجربة السورية مفيدة في دونباس، حيث يتم تحييد تشكيلات القوميين الأوكرانيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تجربة سوريا في دونباس... "شيلكا" أداة مثالية للقتال داخل المدن
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استخدمت القوات السورية بنشاط المدافع الذاتية الحركة المضادة للطائرات "3إس أو-23-4" (شيلكا) لتحييد الإرهابيين في المدن.
في البداية، تم استخدام السيارات العادية. تتميز مدافعها التي يبلغ عيارها 23 ملم بمعدل إطلاق نار مرتفع ويمكنها بسهولة ضرب العدو الذي استقر في الطوابق العليا من المباني الشاهقة. بعد ذلك بقليل، بدأ المقاتلون في اتخاذ تدابير لتعزيز حماية المعدات العسكرية.
بدأوا في تثبت الشاشات المضادة للتراكم، وحاويات مختلفة ذات حماية متعددة الطبقات. لزيادة حمولة الذخيرة، تم تفكيك معدات رادار الرؤية، حسب موقع "فيستنيك موردوفي".
كانت هناك حالات صمدت فيها هذه المدافع حتى أمام ضربات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ناهيك عن قذائف آر بي جي الصاروخية.
تم تثبيت أنظمة توجيه إطلاق للصواريخ غير الموجهة لتعزيز القوة النارية على النسخ الأكثر تقدمًا.
لذلك، وفقًا لبعض الخبراء العسكريين، يمكن أن تكون التجربة السورية مفيدة في دونباس، حيث يتم تحييد تشكيلات القوميين الأوكرانيين.