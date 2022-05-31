https://arabic.sputniknews.com/20220531/تدريبات-بحرية-مشتركة-بين-مصر-والسعودية-والأردن-والسودان-1062940916.html
تدريبات بحرية مشتركة بين مصر والسعودية والأردن والسودان
تدريبات بحرية مشتركة بين مصر والسعودية والأردن والسودان
أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، انطلاق تدريبات بحرية بمشاركة عدد من الدول العربية في المياه الإقليمية السعودية بالبحر الأحمر. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T19:14+0000
2022-05-31T19:14+0000
2022-05-31T19:14+0000
السعودية
الجيش المصري
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وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن فعاليات التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 5 ) تستمر لعدة أيام.وأوضح البيان أن التدريبات تجري بمشاركة القوات البحرية المصرية والسعودية والأردنية والجيبوتية والسودانية واليمنية .تتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر والقوات المشاركة.كما تشمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.وفى إطار متصل، أعلن الجيش المصري عن انطلاق التدريب الجوي المصري السعودي المشترك (فيصل - 12).ويشارك في التدريب تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي والذي تستمر فعالياته لعدة أيام السعودية .ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوي مشترك وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين بغرض توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والسعودية .وأشار البيان إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الجيش المصري
تدريبات بحرية مشتركة بين مصر والسعودية والأردن والسودان
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أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، انطلاق تدريبات بحرية بمشاركة عدد من الدول العربية في المياه الإقليمية السعودية بالبحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري
في بيان على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن فعاليات التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 5 ) تستمر لعدة أيام.
وأوضح البيان أن التدريبات تجري بمشاركة القوات البحرية المصرية والسعودية والأردنية والجيبوتية والسودانية واليمنية .
تتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر والقوات المشاركة.
كما تشمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.
وفى إطار متصل، أعلن الجيش المصري عن انطلاق التدريب الجوي المصري السعودي المشترك (فيصل - 12).
ويشارك في التدريب تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي والذي تستمر فعالياته لعدة أيام السعودية .
ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوي مشترك وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين بغرض توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والسعودية .
وأشار البيان إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة.