عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعرض-وساطتها-لتسهيل-تبادل-أسرى-الحرب-بين-روسيا-وأوكرانيا-1062941602.html
تركيا تعرض وساطتها لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا
تركيا تعرض وساطتها لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة مستعدة لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا إذا دعت الضرورة لذلك. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T19:38+0000
2022-05-31T19:38+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876416_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_a1f4038e1057317513b8f8c3c82a183d.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وذكر تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "إذا اتخذ الجانبان خطوة إلى الأمام في هذا الصدد، فسيكون ذلك اختراقا في قضية الثقة".وتابع وزير الخارجية التركي: "تحاول تركيا مساعدة الجانبين في هذا الشأن، وأبلغ الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) أمس، الجانبين، أننا مستعدون لتقديم الدعم إذا لزم الأمر".شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس في 24 فبراير/ شباط بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد هجمات القوات الأوكرانية.أجرت موسكو وكييف محاولات عدة بعد ذلك للتفاوض على وقف إطلاق النار، وعقدتا اجتماعين في تركيا، وتبادلتا عشرات من أسرى الحرب، لكن توصلا إلى اتفاق حتى الآن وتوقفت المحادثات بمبادرة من كييف.قال المستشار النمساوي كارل نهامر الأسبوع الماضي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال محادثة هاتفية، استعداده لمناقشة تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا بشكل أكثر نشاطا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/أنقرة-على-أمريكا-تغيير-قرارها-بشأن-صفقة-طائرات-إف--35-أو-إعادة-الأموال-1062939185.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876416_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_da38dea6da40c7fae101de20f1112d3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

تركيا تعرض وساطتها لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

19:38 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة مستعدة لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا إذا دعت الضرورة لذلك.
أنقرة - سبوتنيك. وذكر تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "إذا اتخذ الجانبان خطوة إلى الأمام في هذا الصدد، فسيكون ذلك اختراقا في قضية الثقة".
وتابع وزير الخارجية التركي: "تحاول تركيا مساعدة الجانبين في هذا الشأن، وأبلغ الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) أمس، الجانبين، أننا مستعدون لتقديم الدعم إذا لزم الأمر".
بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان قرار الحلفاء - 2022،10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
أنقرة: على أمريكا تغيير قرارها بشأن صفقة طائرات "إف- 35" أو إعادة الأموال
17:59 GMT
شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس في 24 فبراير/ شباط بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد هجمات القوات الأوكرانية.
أجرت موسكو وكييف محاولات عدة بعد ذلك للتفاوض على وقف إطلاق النار، وعقدتا اجتماعين في تركيا، وتبادلتا عشرات من أسرى الحرب، لكن توصلا إلى اتفاق حتى الآن وتوقفت المحادثات بمبادرة من كييف.
قال المستشار النمساوي كارل نهامر الأسبوع الماضي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال محادثة هاتفية، استعداده لمناقشة تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا بشكل أكثر نشاطا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала