https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعرض-وساطتها-لتسهيل-تبادل-أسرى-الحرب-بين-روسيا-وأوكرانيا-1062941602.html
تركيا تعرض وساطتها لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا
تركيا تعرض وساطتها لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة مستعدة لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا إذا دعت الضرورة لذلك. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T19:38+0000
2022-05-31T19:38+0000
2022-05-31T19:38+0000
روسيا
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أنقرة - سبوتنيك. وذكر تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "إذا اتخذ الجانبان خطوة إلى الأمام في هذا الصدد، فسيكون ذلك اختراقا في قضية الثقة".وتابع وزير الخارجية التركي: "تحاول تركيا مساعدة الجانبين في هذا الشأن، وأبلغ الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) أمس، الجانبين، أننا مستعدون لتقديم الدعم إذا لزم الأمر".شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس في 24 فبراير/ شباط بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد هجمات القوات الأوكرانية.أجرت موسكو وكييف محاولات عدة بعد ذلك للتفاوض على وقف إطلاق النار، وعقدتا اجتماعين في تركيا، وتبادلتا عشرات من أسرى الحرب، لكن توصلا إلى اتفاق حتى الآن وتوقفت المحادثات بمبادرة من كييف.قال المستشار النمساوي كارل نهامر الأسبوع الماضي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال محادثة هاتفية، استعداده لمناقشة تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا بشكل أكثر نشاطا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/أنقرة-على-أمريكا-تغيير-قرارها-بشأن-صفقة-طائرات-إف--35-أو-إعادة-الأموال-1062939185.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تركيا تعرض وساطتها لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة مستعدة لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا إذا دعت الضرورة لذلك.
أنقرة - سبوتنيك
. وذكر تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "إذا اتخذ الجانبان خطوة إلى الأمام في هذا الصدد، فسيكون ذلك اختراقا في قضية الثقة".
وتابع وزير الخارجية التركي
: "تحاول تركيا مساعدة الجانبين في هذا الشأن، وأبلغ الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) أمس، الجانبين، أننا مستعدون لتقديم الدعم إذا لزم الأمر".
شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس
في 24 فبراير/ شباط بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد هجمات القوات الأوكرانية.
أجرت موسكو وكييف محاولات عدة بعد ذلك للتفاوض على وقف إطلاق النار، وعقدتا اجتماعين في تركيا، وتبادلتا عشرات من أسرى الحرب، لكن توصلا إلى اتفاق حتى الآن وتوقفت المحادثات بمبادرة من كييف.
قال المستشار النمساوي كارل نهامر الأسبوع الماضي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال محادثة هاتفية، استعداده لمناقشة تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا بشكل أكثر نشاطا.