https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعرض-وساطتها-لتسهيل-تبادل-أسرى-الحرب-بين-روسيا-وأوكرانيا-1062941602.html

تركيا تعرض وساطتها لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

تركيا تعرض وساطتها لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة مستعدة لتسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا إذا دعت الضرورة لذلك. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T19:38+0000

2022-05-31T19:38+0000

2022-05-31T19:38+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876416_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_a1f4038e1057317513b8f8c3c82a183d.jpg

أنقرة - سبوتنيك. وذكر تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "إذا اتخذ الجانبان خطوة إلى الأمام في هذا الصدد، فسيكون ذلك اختراقا في قضية الثقة".وتابع وزير الخارجية التركي: "تحاول تركيا مساعدة الجانبين في هذا الشأن، وأبلغ الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) أمس، الجانبين، أننا مستعدون لتقديم الدعم إذا لزم الأمر".شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس في 24 فبراير/ شباط بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد هجمات القوات الأوكرانية.أجرت موسكو وكييف محاولات عدة بعد ذلك للتفاوض على وقف إطلاق النار، وعقدتا اجتماعين في تركيا، وتبادلتا عشرات من أسرى الحرب، لكن توصلا إلى اتفاق حتى الآن وتوقفت المحادثات بمبادرة من كييف.قال المستشار النمساوي كارل نهامر الأسبوع الماضي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال محادثة هاتفية، استعداده لمناقشة تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا بشكل أكثر نشاطا.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/أنقرة-على-أمريكا-تغيير-قرارها-بشأن-صفقة-طائرات-إف--35-أو-إعادة-الأموال-1062939185.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا