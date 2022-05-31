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تركيا تعلق آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان
تركيا تعلق آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة ستعلق آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان، متهما أثينا بعرقلة انعقاد المجلس... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T17:38+0000
2022-05-31T17:38+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
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أنقرة - سبوتنيك. وأخبر تشاووش أوغلو وكالة "الأناضول" التركية: "في وقت سابق، قال رئيس دولتنا إنه يرفض الاجتماع مع الجانب اليوناني".وتابع: "اقترحنا مرارا عقد اجتماع للمجلس الاستراتيجي على أعلى مستوى لكن الجانب اليوناني كان يؤجل الموعد، والآن نقوم بإعداد بيان يفيد بأننا نعلق الآلية".تحاول أثينا وأنقرة تحسين علاقاتهما المعقدة منذ سنوات، وبعدما كانتا على شفا صراع مسلح ثلاث مرات في صيف 2020، مما أدى إلى تعبئة الجيش اليوناني.كان سبب هذا التصعيد في التوترات هو عمليات الاستكشاف الزلزالي لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط عن الثروات، المنطقة التي تعتبرها أثينا منطقتها الاقتصادية الخالصة.في وقت سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية التركي اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، داعيا إياها إلى نزع الأسلحة، وإلا فستبدأ تركيا بحث مسألة السيادة.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تتهم-اليونان-بانتهاك-الوضع-القائم-في-جزر-شرق-بحر-إيجة-وتهددها-ببحث-مسألة-السيادة-1062924666.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان

تركيا تعلق آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان

17:38 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة ستعلق آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان، متهما أثينا بعرقلة انعقاد المجلس بشكل مستمر.
أنقرة - سبوتنيك. وأخبر تشاووش أوغلو وكالة "الأناضول" التركية: "في وقت سابق، قال رئيس دولتنا إنه يرفض الاجتماع مع الجانب اليوناني".
وتابع: "اقترحنا مرارا عقد اجتماع للمجلس الاستراتيجي على أعلى مستوى لكن الجانب اليوناني كان يؤجل الموعد، والآن نقوم بإعداد بيان يفيد بأننا نعلق الآلية".
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
تركيا تتهم اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة وتهددها ببحث مسألة السيادة
12:06 GMT
تحاول أثينا وأنقرة تحسين علاقاتهما المعقدة منذ سنوات، وبعدما كانتا على شفا صراع مسلح ثلاث مرات في صيف 2020، مما أدى إلى تعبئة الجيش اليوناني.
كان سبب هذا التصعيد في التوترات هو عمليات الاستكشاف الزلزالي لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط عن الثروات، المنطقة التي تعتبرها أثينا منطقتها الاقتصادية الخالصة.
في وقت سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية التركي اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، داعيا إياها إلى نزع الأسلحة، وإلا فستبدأ تركيا بحث مسألة السيادة.
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