https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعلق-آلية-المجلس-الاستراتيجي-رفيع-المستوى-مع-اليونان-1062937920.html
تركيا تعلق آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان
تركيا تعلق آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة ستعلق آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان، متهما أثينا بعرقلة انعقاد المجلس... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T17:38+0000
2022-05-31T17:38+0000
2022-05-31T17:38+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
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أنقرة - سبوتنيك. وأخبر تشاووش أوغلو وكالة "الأناضول" التركية: "في وقت سابق، قال رئيس دولتنا إنه يرفض الاجتماع مع الجانب اليوناني".وتابع: "اقترحنا مرارا عقد اجتماع للمجلس الاستراتيجي على أعلى مستوى لكن الجانب اليوناني كان يؤجل الموعد، والآن نقوم بإعداد بيان يفيد بأننا نعلق الآلية".تحاول أثينا وأنقرة تحسين علاقاتهما المعقدة منذ سنوات، وبعدما كانتا على شفا صراع مسلح ثلاث مرات في صيف 2020، مما أدى إلى تعبئة الجيش اليوناني.كان سبب هذا التصعيد في التوترات هو عمليات الاستكشاف الزلزالي لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط عن الثروات، المنطقة التي تعتبرها أثينا منطقتها الاقتصادية الخالصة.في وقت سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية التركي اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، داعيا إياها إلى نزع الأسلحة، وإلا فستبدأ تركيا بحث مسألة السيادة.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تتهم-اليونان-بانتهاك-الوضع-القائم-في-جزر-شرق-بحر-إيجة-وتهددها-ببحث-مسألة-السيادة-1062924666.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
تركيا تعلق آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة ستعلق آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان، متهما أثينا بعرقلة انعقاد المجلس بشكل مستمر.
أنقرة - سبوتنيك
. وأخبر تشاووش أوغلو وكالة "الأناضول" التركية: "في وقت سابق، قال رئيس دولتنا إنه يرفض الاجتماع مع الجانب اليوناني".
وتابع: "اقترحنا مرارا عقد اجتماع للمجلس الاستراتيجي على أعلى مستوى لكن الجانب اليوناني كان يؤجل الموعد، والآن نقوم بإعداد بيان يفيد بأننا نعلق الآلية".
تحاول أثينا وأنقرة تحسين علاقاتهما المعقدة منذ سنوات، وبعدما كانتا على شفا صراع مسلح
ثلاث مرات في صيف 2020، مما أدى إلى تعبئة الجيش اليوناني.
كان سبب هذا التصعيد في التوترات هو عمليات الاستكشاف الزلزالي لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط عن الثروات، المنطقة التي تعتبرها أثينا منطقتها الاقتصادية الخالصة.
في وقت سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية التركي اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة
، داعيا إياها إلى نزع الأسلحة، وإلا فستبدأ تركيا بحث مسألة السيادة.