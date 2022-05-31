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https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تلغي-وثائق-بي-سي-آر-للقادمين-اعتبارا-من-1-يونيو--1062944055.html
تركيا تلغي وثائق "بي سي آر" للقادمين اعتبارا من 1 يونيو
تركيا تلغي وثائق "بي سي آر" للقادمين اعتبارا من 1 يونيو
أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن تركيا تلغي وثائق "بي سي آر" المطلوبة للقادمين إلى البلد عبر جميع النقاط الحدودية، وذلك اعتباراً من 1 حزيران\يونيو. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T21:36+0000
2022-05-31T21:52+0000
أخبار تركيا اليوم
فيروس كورونا
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أنقرة – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "مقيًماً الوضع القائم حول جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتباراً من 1 حزيران/ يونيو وثائق فحص كوفيد-19 سلبي صادرة خلال فترة لا تتجاوز الـ72 ساعة قبل الدخول تصبح غير مطلوبة".وأول أمس الأحد، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن ما عدا المشافي، وذلك بعد تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إلى ما دون الألف لـ 3 أيام متتالية.وأضاف في بيان له عبر موقع الوزارة، أن ارتداء الكمامات بات اختيارياً في وسائل النقل ولا يزال إجبارياً في المستشفيات.
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أخبار تركيا اليوم, فيروس كورونا

تركيا تلغي وثائق "بي سي آر" للقادمين اعتبارا من 1 يونيو

21:36 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 21:52 GMT 31.05.2022)
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 انتشار فيروس كورونا في تركيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في اسطنبول، ١٨ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن تركيا تلغي وثائق "بي سي آر" المطلوبة للقادمين إلى البلد عبر جميع النقاط الحدودية، وذلك اعتباراً من 1 حزيران\يونيو.
أنقرة – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "مقيًماً الوضع القائم حول جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتباراً من 1 حزيران/ يونيو وثائق فحص كوفيد-19 سلبي صادرة خلال فترة لا تتجاوز الـ72 ساعة قبل الدخول تصبح غير مطلوبة".
وأول أمس الأحد، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن ما عدا المشافي، وذلك بعد تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إلى ما دون الألف لـ 3 أيام متتالية.
وأضاف في بيان له عبر موقع الوزارة، أن ارتداء الكمامات بات اختيارياً في وسائل النقل ولا يزال إجبارياً في المستشفيات.
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