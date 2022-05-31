تشاووش أوغلو يطالب الأمم المتحدة باعتماد اسمها بالصيغة التركية
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده تقدمت بطلب للأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة لديها بالصيغة التي تكتب بها في اللغة التركية.
وقال وزير الخارجية التركي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء إنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية بصيغة "Türkiye".
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا الشأن.
Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022
BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.
Hayırlı olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy
يذكر أن اللغات الرسمية الستة المعتمدة في الأمم المتحدة هي الإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية.
وكان الرئيس أردوغان قد قال في وقت سابق إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.
كما أوصى الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلا من "Made in Turkey" على سلعهم المخصصة للتصدير.