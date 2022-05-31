عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تشاووش-أوغلو-يطالب-الأمم-المتحدة-باعتماد-اسمها-بالصيغة-التركية-1062943911.html
تشاووش أوغلو يطالب الأمم المتحدة باعتماد اسمها بالصيغة التركية
تشاووش أوغلو يطالب الأمم المتحدة باعتماد اسمها بالصيغة التركية
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده تقدمت بطلب للأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة لديها بالصيغة التي تكتب بها في اللغة... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T21:27+0000
2022-05-31T21:27+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719936_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f207591c53529074ee1b424581adb9e2.jpg
وقال وزير الخارجية التركي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء إنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية بصيغة "Türkiye".ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا الشأن.يذكر أن اللغات الرسمية الستة المعتمدة في الأمم المتحدة هي الإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية ‏والروسية.وكان الرئيس أردوغان قد قال في وقت سابق إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.كما أوصى الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلا من "Made in Turkey" على سلعهم المخصصة للتصدير.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719936_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dd74b23ce8591bd5026f35041475da6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

تشاووش أوغلو يطالب الأمم المتحدة باعتماد اسمها بالصيغة التركية

21:27 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده تقدمت بطلب للأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة لديها بالصيغة التي تكتب بها في اللغة التركية.
وقال وزير الخارجية التركي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء إنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية بصيغة "Türkiye".
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا الشأن.
يذكر أن اللغات الرسمية الستة المعتمدة في الأمم المتحدة هي الإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية ‏والروسية.
وكان الرئيس أردوغان قد قال في وقت سابق إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.
كما أوصى الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلا من "Made in Turkey" على سلعهم المخصصة للتصدير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала