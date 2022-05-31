تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على حظر جزئي لواردات النفط من روسيا، وفقا لما قاله رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي على حسابه بتويتر، "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا".