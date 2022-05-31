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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062909233.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T04:27+0000
2022-05-31T04:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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مناورات رابيد ترايدينت في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:27 GMT 31.05.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:32 GMT 31.05.2022
الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر جزئي للنفط الروسي ويقر عقوبات جديدة على النظام المصرفي
اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على حظر جزئي لواردات النفط من روسيا، وفقا لما قاله رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي على حسابه بتويتر، "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا".
وأضاف، أن الاتحاد وافق على فصل "سبيربنك" أكبر بنوك روسيا عن نظام "سويفت" المالي العالمي.
04:32 GMT 31.05.2022
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيخفض وارداته النفطية من روسيا بنسبة 90% بحلول نهاية العام
04:28 GMT 31.05.2022
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي وافق تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات مالية جديدة تصل إلى 9 مليارات يورو
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي اتفق على تزويد أوكرانيا بمساعدات مالية جديدة.
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