https://arabic.sputniknews.com/20220531/تقرير-يصف-تصرفات-الاتحاد-الأوروبي-فيما-يتعلق-بموارد-الطاقة-الروسية-بـالوهم-الخطير-1062911427.html

تقرير يصف تصرفات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بموارد الطاقة الروسية بـ"الوهم الخطير"

تقرير يصف تصرفات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بموارد الطاقة الروسية بـ"الوهم الخطير"

أشار تقرير صحفي إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي المكلفة والمتقطعة لتأمين إمدادات الطاقة البديلة تتسبب في اضطرابات مؤلمة في السوق العالمية وتزيد من التضخم. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T06:54+0000

2022-05-31T06:54+0000

2022-05-31T06:54+0000

اقتصاد

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وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة Nikkei Asian Review اليابانية، لمؤلفته فاندانا هاري، مؤسسة شركة Vanda Insights للإحصاءات والتحاليل ومقرها سنغافورة، فإن لليابان كل الحق في عدم الانسحاب من مشاريع النفط والغاز الروسية في سخالين. وقد حان الوقت لكي يتعلم المحكمون الذين عينوا أنفسهم بشأن كيفية احتجاج البلدان على عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا النظر إلى الوضع على نطاق واسع وعلى المدى الطويل.وأضافت أن مشروعي Sakhalin-1 و Sakhalin-2 يمثلان نحو 9 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، بينما تتنافس البلاد بنشاط في هذا السوق مع الصين، التي تجاوزتها العام الماضي كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال. وهي ليست المنافس الوحيد.وتابعت، قائلة إن رغبة أوروبا في تقليص مشترياتها من الغاز الروسي وزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال تزيد المنافسة العالمية على هذا المورد المحدود. وفي مثل هذه الظروف، بالكاد يتوقع المرء أن تضغط الحكومة اليابانية على شركاتها للانسحاب من مشاريع سخالين دون توفير بدائل.وحذرت فاندانا، قائلة: "هذا الوهم الخطير متأصل بالفعل في الاتحاد الأوروبي، الذي تبنى نهج" تصرف الآن وفكر لاحقا" للعقوبات. وقد تم رسم الخط نحو التخلص التدريجي ومقاطعة الطاقة الروسية، فضلا عن التمويل وشحن البنية التحتية التي تدعم تجارة الطاقة. المحاولات المتقطعة المكلفة لتأمين الإمدادات البديلة تتسبب في انقطاع شديد للتيار الكهربائي وتزيد من حدة التضخم المتعدد السنوات الذي يشهده العالم الآن".ووفقا لفاندانا، يتمتع الاتحاد الأوروبي على الأقل بميزة جغرافية وسياسية في أن الدول الأعضاء يمكن أن تساعد بعضها بعضا، في حين أن طوكيو ليس لديها مثل هذه الفرص.فواتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على حظر جزئي لواردات النفط من روسيا، وفقا لما قاله رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.وكتب رئيس المجلس الأوروبي على حسابه في تويتر: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220510/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-وجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1062046470.html

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اقتصاد