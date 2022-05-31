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https://arabic.sputniknews.com/20220531/تقنية-روسية-للحرب-الإلكترونية-تعطل-طائرة-تجسس-للناتو-فوق-البحر-الأسود-1062909430.html
تقنية روسية للحرب الإلكترونية تعطل طائرة تجسس للناتو فوق البحر الأسود
تقنية روسية للحرب الإلكترونية تعطل طائرة تجسس للناتو فوق البحر الأسود
أحبطت القوات الروسية محاولة للتجسس على روسيا في البحر الأسود. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T04:45+0000
2022-05-31T04:45+0000
رصد عسكري
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وكشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن المحاولة بذلها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بواسطة طائرة مسيَّرة، وتم إحباطها من خلال تعطيل الطائرة المسيرة بواسطة إحدى تقنيات الحرب الإلكترونية التي تحتوي على جهاز التشويش الإلكتروني.ولجأت القوات الروسية إلى استخدام تقنية الحرب الإلكترونية حينما اقتربت الطائرة المسيرة من شواطئ شبه جزيرة القرم.ومن تقنيات الحرب الإلكترونية التي تملكها القوات الروسية ما يسمى "كراسوخا" و"موسكفا" و"مورمانسك" و"بوريسوغليبسك".وكان مصدر آخر أخبر "سبوتنيك" أن القوات الروسية تستخدم تقنيات الحرب الإلكترونية ضد سفن حربية تابعة للناتو حينما تتوجه إلى القرم في مهمة التجسس والاستطلاع من أجل تسليم ما قد تجمعه من معلومات إلى قوات تابعة لنظام الحكم في أوكرانيا.
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رصد عسكري

تقنية روسية للحرب الإلكترونية تعطل طائرة تجسس للناتو فوق البحر الأسود

04:45 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Евгений Епанчинцев / الذهاب إلى بنك الصورإحدى وسائل الجيش الروسي للحرب الإلكترونية
إحدى وسائل الجيش الروسي للحرب الإلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Евгений Епанчинцев
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أحبطت القوات الروسية محاولة للتجسس على روسيا في البحر الأسود.
وكشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن المحاولة بذلها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بواسطة طائرة مسيَّرة، وتم إحباطها من خلال تعطيل الطائرة المسيرة بواسطة إحدى تقنيات الحرب الإلكترونية التي تحتوي على جهاز التشويش الإلكتروني.
ولجأت القوات الروسية إلى استخدام تقنية الحرب الإلكترونية حينما اقتربت الطائرة المسيرة من شواطئ شبه جزيرة القرم.
ومن تقنيات الحرب الإلكترونية التي تملكها القوات الروسية ما يسمى "كراسوخا" و"موسكفا" و"مورمانسك" و"بوريسوغليبسك".
وكان مصدر آخر أخبر "سبوتنيك" أن القوات الروسية تستخدم تقنيات الحرب الإلكترونية ضد سفن حربية تابعة للناتو حينما تتوجه إلى القرم في مهمة التجسس والاستطلاع من أجل تسليم ما قد تجمعه من معلومات إلى قوات تابعة لنظام الحكم في أوكرانيا.
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