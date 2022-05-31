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https://arabic.sputniknews.com/20220531/تيك-توك-يوقف-حساب-آر-تي-الناطقة-بالألمانية-ويحذف-المحتوى-1062915542.html
"تيك توك" يوقف حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية ويحذف المحتوى
"تيك توك" يوقف حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية ويحذف المحتوى
قامت إدارة "تيك توك" بإيقاف حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية، مع إزالة جميع المتابعين وحذف كل مقاطع الفيديو، بحسب ما تبين بعد الدخول لحساب القناة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T08:31+0000
2022-05-31T08:32+0000
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الجدير ذكره أنه في أوائل مارس/آذار، كان الوصول إلى حساب القناة محدودًا في مناطق الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتم استعادته في 17 مايو/أيار.وفي تعليقها على الموضوع، صرحت القناة أن "حسابها على التطبيق نما بسرعة"، مضيفة أنه "في وقت قصير اشترك فيها ما يقرب من 5 آلاف شخص. ومع ذلك، في ليلة 30 مايو، تم حظر الوصول إليها مرة أخرى في كل مكان، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي".وفقا للقناة الروسية، فإن إدارة "تيك توك" أخبرتهم عن السبب بأنه "انتهك قواعد المجتمع"، مشيرة إلى أنهم، "لم يشرحوا كيف".
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العالم, روسيا, مجتمع

"تيك توك" يوقف حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية ويحذف المحتوى

08:31 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 31.05.2022)
CC0 / Tiktok official website / تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
CC0 / Tiktok official website /
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قامت إدارة "تيك توك" بإيقاف حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية، مع إزالة جميع المتابعين وحذف كل مقاطع الفيديو، بحسب ما تبين بعد الدخول لحساب القناة.
الجدير ذكره أنه في أوائل مارس/آذار، كان الوصول إلى حساب القناة محدودًا في مناطق الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتم استعادته في 17 مايو/أيار.
وفي تعليقها على الموضوع، صرحت القناة أن "حسابها على التطبيق نما بسرعة"، مضيفة أنه "في وقت قصير اشترك فيها ما يقرب من 5 آلاف شخص. ومع ذلك، في ليلة 30 مايو، تم حظر الوصول إليها مرة أخرى في كل مكان، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي".
وفقا للقناة الروسية، فإن إدارة "تيك توك" أخبرتهم عن السبب بأنه "انتهك قواعد المجتمع"، مشيرة إلى أنهم، "لم يشرحوا كيف".
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