https://arabic.sputniknews.com/20220531/تييري-هنري-يكشف-عن-ميزة-جديدة-لمحمد-صلاح-مع-ليفربول-1062933746.html

تييري هنري يكشف عن ميزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

تييري هنري يكشف عن ميزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

أشاد نجم المنتخب الفرنسي السابق، تييري هنري، بقائد المنتخب المصري ونجم ليفربول، خلال مشواره مع الفريق الإنجليزي طوال العام الماضي. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T15:50+0000

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2022-05-31T15:50+0000

ليفربول

مجتمع

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ونقل الموقع الإلكتروني "بطولات"، اليوم الثلاثاء، عن هنري، أن محمد صلاح، قام بتغيير أسلوبه مع ليفربول الإنجليزي، في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي، وهو ما مكنه من حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا بمشاركة مع سون هيونج مين، اللاعب الكوري الجنوبي في توتنهام.وأكد تييري هنري أن صلاح غيَّر كثيرا من أسلوبه، وبات واحدا من هدافي الدوري الإنجليزي خلال السنوات القليلة الماضية، كما أنه أحد صانعي الأهداف أيضا في هذا الدوري العريق، خاصة لزميله في الفريق السنغالي ساديو ماني.وأكد نجم المنتخب الفرنسي السابق أن صلاح كان يحاول استخدام سرعته بهدف تخطي المدافعين والوصول إلى مرمى المنافس للتسجيل، ولكنه اليوم باتت لديه روح طيبة في تمرير الكرة لزملائه.وفي وقت سابق، حصل صلاح على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2021، وذلك عن هدفه المذهل الذي سجله ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب آنفيلد.وذهبت جائزتا أفضل هدف ولاعب الموسم لصلاح بعد ساعات من خسارة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 1-0 السبت الماضي في ملعب فرنسا في العاصمة باريس.

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ليفربول, مجتمع