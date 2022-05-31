https://arabic.sputniknews.com/20220531/جنرال-ألماني-يتهم-سلطات-بلاده-بالمسؤولية-عن-هزائم-الجيش-الأوكراني-1062910058.html
جنرال ألماني يتهم سلطات بلاده بالمسؤولية عن هزائم الجيش الأوكراني
جنرال ألماني يتهم سلطات بلاده بالمسؤولية عن هزائم الجيش الأوكراني
قال الجنرال الألماني فيتمان في حديثه لصحيفة "فيلت"، في الإشارة إلى الهزائم التي منيت بها قوات نظام الحكم في أوكرانيا، إن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق السلطات... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T05:49+0000
2022-05-31T05:49+0000
2022-05-31T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأشار إلى أن كلام الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن "تزايد الضغط" معناه "أن الوضع سيئ للغاية"، حيث يواصل منفذو العملية العسكرية الخاصة الروسية تقدمهم السريع في حين "لا تتعزز قدرة الجيش الأوكراني على المقاومة كما ينبغي".واتهم فيتمان السلطات الألمانية بالمسؤولية عن عدم تعزيز قدرة الجيش الأوكراني على المقاومة، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية لم تبر بالكثير من وعودها بشأن توريد الأسلحة لكييف.ومن أكبر هزائم قوات نظام كييف هزيمة المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني التي كان يجب عليها أن تمنع إنهاء سيطرة كييف على جنوب مقاطعة دونيتسك. فلم تر مجموعات المسلحين هذه مفرا من الاستسلام أمام قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ووحدات من القوات الروسية بعدما تم حشرهم في مجمع "آزوفستال" للصلب في مدينة ماريوبول.وضمت هذه المجموعات عناصر إجرامية ارتكبت جرائم يعاقب عليها بالإعدام.وأعلن وزير عدل جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الاثنين، عن وجود نحو 2300 أسير من عناصر القوات الأوكرانية الذين أسرهم محررو مدينة ماريوبول، في جمهورية دونيتسك.وقال الوزير يوري سيروفاتكو إن هؤلاء الأسرى يتعامل معهم المحققون حاليًا توطئة لإحالتهم إلى المحاكمة. وأضاف أنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام لخطورة جرائمهم.
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2022
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنرال ألماني يتهم سلطات بلاده بالمسؤولية عن هزائم الجيش الأوكراني
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قال الجنرال الألماني فيتمان في حديثه لصحيفة "فيلت"، في الإشارة إلى الهزائم التي منيت بها قوات نظام الحكم في أوكرانيا، إن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق السلطات الألمانية أيضا.
وأشار
إلى أن كلام الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن "تزايد الضغط" معناه "أن الوضع سيئ للغاية"، حيث يواصل منفذو العملية العسكرية الخاصة الروسية تقدمهم السريع في حين "لا تتعزز قدرة الجيش الأوكراني على المقاومة كما ينبغي".
واتهم فيتمان السلطات الألمانية بالمسؤولية عن عدم تعزيز قدرة الجيش الأوكراني على المقاومة، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية لم تبر بالكثير من وعودها بشأن توريد الأسلحة لكييف.
ومن أكبر هزائم قوات نظام كييف هزيمة المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني التي كان يجب عليها أن تمنع إنهاء سيطرة كييف على جنوب مقاطعة دونيتسك. فلم تر مجموعات المسلحين هذه مفرا من الاستسلام أمام قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ووحدات من القوات الروسية بعدما تم حشرهم في مجمع "آزوفستال" للصلب في مدينة ماريوبول.
وضمت هذه المجموعات عناصر إجرامية ارتكبت جرائم يعاقب عليها بالإعدام.
وأعلن وزير عدل جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الاثنين، عن وجود نحو 2300 أسير من عناصر القوات الأوكرانية الذين أسرهم محررو مدينة ماريوبول، في جمهورية دونيتسك.
وقال الوزير يوري سيروفاتكو إن هؤلاء الأسرى يتعامل معهم المحققون حاليًا توطئة لإحالتهم إلى المحاكمة. وأضاف أنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام لخطورة جرائمهم.