https://arabic.sputniknews.com/20220531/حاصدة-الموت-بي-إم-بي-تي-72-تهديد-حقيقي-لـجافلين-1062909906.html
"حاصدة الموت"... "بي إم بي تي-72" تهديد حقيقي لـ"جافلين"
"حاصدة الموت"... "بي إم بي تي-72" تهديد حقيقي لـ"جافلين"
يتم استخدام المركبات القتالية لدعم الدبابات بنجاح خلال عملية خاصة ضد التشكيلات القومية المتطرفة في أوكرانيا. في الوقت نفسه، تم إنشاء نسخة ثانية من تيرميناتور... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T05:37+0000
2022-05-31T05:37+0000
2022-05-31T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
سلاح روسيا
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كما يوحي الاسم، عملت دبابة القتال الرئيسية تي-72 كمنصة لها. علاوة على ذلك، يتم استخدام هيكل الدبابات المنتجة مسبقًا في التصنيع. بعد بعض التحسينات، يتم الحصول على "حاصدة موت" فعالة للغاية، قادرة على التعامل مع القوى العاملة للعدو، وأطقم الأنظمة المضادة للدبابات المختلفة، بما في ذلك جافلين، بالإضافة إلى العديد من المركبات المدرعة الثقيلة، حسب موقع "فيستنيك موردوفي".المركبة مسلحة بمدفعين آليين من عيار صغير 2أ42 مع حمولة ذخيرة من 850 طلقة. يوجد أيضًا مدفع رشاش PKTM. حمولة الذخيرة 2100 طلقة.بالإضافة إلى قاذفتين مزودتين بأربعة صواريخ موجهة من طراز أتاكا المضادة للدبابات. إنها قادرة على إصابة الأهداف على مسافة 6000 متر على الأقل.يتيح نظام الرؤية المتعدد القنوات إمكانية استخدام الأسلحة بشكل فعال في أي وقت من اليوم.تسمح الحماية الديناميكية المعيارية بمقاومة وسائل التدمير المختلفة. السرعة القصوى على الطريق السريع تصل إلى 60 كم / ساعة. احتياطي الطاقة - يصل إلى 700 كم. الوزن - 44000 كغ. الطاقم - ثلاثة أشخاص.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
"حاصدة الموت"... "بي إم بي تي-72" تهديد حقيقي لـ"جافلين"
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يتم استخدام المركبات القتالية لدعم الدبابات بنجاح خلال عملية خاصة ضد التشكيلات القومية المتطرفة في أوكرانيا. في الوقت نفسه، تم إنشاء نسخة ثانية من تيرميناتور "بي إم بي تي-72" في روسيا.
كما يوحي الاسم، عملت دبابة القتال الرئيسية تي-72 كمنصة لها. علاوة على ذلك، يتم استخدام هيكل الدبابات المنتجة مسبقًا في التصنيع. بعد بعض التحسينات، يتم الحصول على "حاصدة موت" فعالة للغاية
، قادرة على التعامل مع القوى العاملة للعدو، وأطقم الأنظمة المضادة للدبابات المختلفة، بما في ذلك جافلين، بالإضافة إلى العديد من المركبات المدرعة الثقيلة، حسب موقع "فيستنيك موردوفي".
المركبة مسلحة بمدفعين آليين من عيار صغير 2أ42 مع حمولة ذخيرة من 850 طلقة. يوجد أيضًا مدفع رشاش PKTM. حمولة الذخيرة 2100 طلقة.
بالإضافة إلى قاذفتين مزودتين بأربعة صواريخ موجهة من طراز أتاكا المضادة للدبابات. إنها قادرة على إصابة الأهداف على مسافة 6000 متر على الأقل.
يتيح نظام الرؤية المتعدد القنوات إمكانية استخدام الأسلحة بشكل فعال في أي وقت من اليوم.
تسمح الحماية الديناميكية المعيارية بمقاومة وسائل التدمير المختلفة. السرعة القصوى على الطريق السريع تصل إلى 60 كم / ساعة. احتياطي الطاقة - يصل إلى 700 كم. الوزن - 44000 كغ. الطاقم - ثلاثة أشخاص.