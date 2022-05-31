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خامنئي يبعث برسالة إلى بابا الفاتيكان
خامنئي يبعث برسالة إلى بابا الفاتيكان
أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بعث برسالة شفوية إلى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T21:25+0000
2022-05-31T21:25+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
إيران
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن علي رضا أعرافي، مدير الحوزات العلمية الإسلامية الإيرانية، قام بتسليم رسالة شفوية من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إلى بابا الفاتيكان.ونقلت الوكالة عن موقع "الحوزة" الإعلامي، أن أعرافي التقى، اليوم، في الفاتيكان، "البابا فرنسيس"، زعيم الطائفة الكاثوليكية في العالم، حيث نقل إليه رسالة شفوية من خامنئي.وقال المسؤول الإيراني: "سماحته يحيي قداستكم ويشيد بتواصلكم مع دول أمريكا اللاتينية وبعض مواقفكم الهادفة لتحسين العلاقات بين الإسلام والمسيحية وحماية المظلومين".وأوضح أعرافي أن علي خامنئي يتطلع إلى استمرار جهود بابا الفاتيكان الداعمة للمظلومين في أرجاء العالم، خاصة في فلسطين واليمن، واتخاذ مواقف واضحة وشفافة في هذا الشأن.وأشار علي رضا أعرافي، مدير الحوزات العلمية الإسلامية الإيرانية، إلى أن المرشد الأعلى يتوقع اتخاذ إجراءات مساندة للشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية، من خلال الاستفتاء العام والانتخابات التي تضم جميع السكان الأصليين والفلسطينيين من الديانات المنضوية كافة تحت السلطة الحاكمة في فلسطين.ومن جهته، قال بابا الفاتيكان: "أبلغوا سلامي إلى قائد الثورة الإسلامية ومراجع الدين وكبار الشخصيات الدينية في إيران"، موضحا أنه يؤيد تصريحات علي خامنئي.
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, إيران, أخبار العالم الآن

خامنئي يبعث برسالة إلى بابا الفاتيكان

21:25 GMT 31.05.2022
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AP Photo
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أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بعث برسالة شفوية إلى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن علي رضا أعرافي، مدير الحوزات العلمية الإسلامية الإيرانية، قام بتسليم رسالة شفوية من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إلى بابا الفاتيكان.
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ونقلت الوكالة عن موقع "الحوزة" الإعلامي، أن أعرافي التقى، اليوم، في الفاتيكان، "البابا فرنسيس"، زعيم الطائفة الكاثوليكية في العالم، حيث نقل إليه رسالة شفوية من خامنئي.
وقال المسؤول الإيراني: "سماحته يحيي قداستكم ويشيد بتواصلكم مع دول أمريكا اللاتينية وبعض مواقفكم الهادفة لتحسين العلاقات بين الإسلام والمسيحية وحماية المظلومين".
وأوضح أعرافي أن علي خامنئي يتطلع إلى استمرار جهود بابا الفاتيكان الداعمة للمظلومين في أرجاء العالم، خاصة في فلسطين واليمن، واتخاذ مواقف واضحة وشفافة في هذا الشأن.
وأشار علي رضا أعرافي، مدير الحوزات العلمية الإسلامية الإيرانية، إلى أن المرشد الأعلى يتوقع اتخاذ إجراءات مساندة للشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية، من خلال الاستفتاء العام والانتخابات التي تضم جميع السكان الأصليين والفلسطينيين من الديانات المنضوية كافة تحت السلطة الحاكمة في فلسطين.
ومن جهته، قال بابا الفاتيكان: "أبلغوا سلامي إلى قائد الثورة الإسلامية ومراجع الدين وكبار الشخصيات الدينية في إيران"، موضحا أنه يؤيد تصريحات علي خامنئي.
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