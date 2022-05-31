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https://arabic.sputniknews.com/20220531/خام-برنت-يتجاوز-حاجز-124-دولار-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-9-مارس-1062912975.html
خام برنت يتجاوز حاجز 124 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 9 مارس
خام برنت يتجاوز حاجز 124 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 9 مارس
ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 2% تقريبا، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 124 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 مارس/آذار. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T07:50+0000
2022-05-31T07:50+0000
اقتصاد
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ووفقا لبياناتت التداول، فابتداءً من الساعة 9.35 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب لخام برنت بنسبة 1.87% إلى 119.81 دولار للبرميل، في يوليو/تموز - بنسبة 1.95% إلى 124.04 دولار. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر يوليو لخام غرب تكساس الوسيط في نفس الوقت بنسبة 1.55% لتصل إلى 119 دولارا للبرميل.وأعلن الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق المبدئي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وتشمل حزمة العقوبات الحظر الجزئي على واردات النفط الروسية، وفصل مصرف "سبيربنك" عن نظام "سويفت" للتحويلات المالية، وحجب 3 من وسائل الإعلام الحكومية الروسية، وتوسيع قائمة العقوبات الشخصية ضد مسؤولين روس.
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اقتصاد

خام برنت يتجاوز حاجز 124 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 9 مارس

07:50 GMT 31.05.2022
© Sputnikحركة أسعار النفط والغاز
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik
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ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 2% تقريبا، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 124 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 مارس/آذار.
ووفقا لبياناتت التداول، فابتداءً من الساعة 9.35 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب لخام برنت بنسبة 1.87% إلى 119.81 دولار للبرميل، في يوليو/تموز - بنسبة 1.95% إلى 124.04 دولار.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر يوليو لخام غرب تكساس الوسيط في نفس الوقت بنسبة 1.55% لتصل إلى 119 دولارا للبرميل.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق المبدئي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتشمل حزمة العقوبات الحظر الجزئي على واردات النفط الروسية، وفصل مصرف "سبيربنك" عن نظام "سويفت" للتحويلات المالية، وحجب 3 من وسائل الإعلام الحكومية الروسية، وتوسيع قائمة العقوبات الشخصية ضد مسؤولين روس.
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