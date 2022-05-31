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https://arabic.sputniknews.com/20220531/خام-برنت-يتجاوز-122-دولارا-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-24-مارس-1062908622.html
خام برنت يتجاوز 122 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 مارس
خام برنت يتجاوز 122 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 مارس
أظهرت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث بلغ سعر برميل النفط أسعار النفط تتجاوز 120 دولارا لأول مرة منذ شهريناركة برنت 122... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T01:18+0000
2022-05-31T01:18+0000
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة (03:10 بتوقيت موسكو)، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز للنفط خام برنت بنسبة 0.54 بالمئةـ، ليبلغ سعر البرميل 122.33 دولار".بينما ارتفع سعر العقود الآجلة من نفس الخام لشهر أغسطس/آب بنسبة 0.64 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 118.33 دولار.أما بالنسبة لسعر العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو/تموز، فقد ارتفعت بنسبة 0.45 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 117.71 دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/أسعار-النفط-تتجاوز-120-دولارا-لأول-مرة-منذ-شهرين-1062892977.html
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أسعار النفط اليوم

خام برنت يتجاوز 122 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 مارس

01:18 GMT 31.05.2022
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Eric Gay
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أظهرت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث بلغ سعر برميل النفط أسعار النفط تتجاوز 120 دولارا لأول مرة منذ شهريناركة برنت 122 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 24 مارس/آذار.
موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة (03:10 بتوقيت موسكو)، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز للنفط خام برنت بنسبة 0.54 بالمئةـ، ليبلغ سعر البرميل 122.33 دولار".
رجال إطفاء بئر نفط من شركة أمريكية بينما احتراق رأس بئر خارج نطاق السيطرة عبر بحيرة من النفط الخام في حقل نفط الأحمدي بالكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
أسعار النفط تتجاوز 120 دولارا لأول مرة منذ شهرين
أمس, 12:43 GMT
بينما ارتفع سعر العقود الآجلة من نفس الخام لشهر أغسطس/آب بنسبة 0.64 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 118.33 دولار.
أما بالنسبة لسعر العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو/تموز، فقد ارتفعت بنسبة 0.45 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 117.71 دولار.
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