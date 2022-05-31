https://arabic.sputniknews.com/20220531/خطيب-زاده-وزير-خارجية-إيران-سلم-لافروف-رسالة-من-كوليبا-خلال-زيارته-الأخيرة-لموسكو-1062912535.html
خطيب زاده: وزير خارجية إيران سلم لافروف رسالة من كوليبا خلال زيارته الأخيرة لموسكو
خطيب زاده: وزير خارجية إيران سلم لافروف رسالة من كوليبا خلال زيارته الأخيرة لموسكو
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سلّم نظيره الروسي، سيرغي لافروف،... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T07:42+0000
2022-05-31T07:42+0000
2022-05-31T07:42+0000
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده خلال إفادة صحفية: "إيران تحدثت مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا عدة مرات وسلمت بالفعل رسالة وزير الخارجية الأوكراني إلى لافروف خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى موسكو". وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لقد أعلنا عن استعدادنا لتسهيل المحادثات، وموسكو لديها رأي بأن أوكرانيا ليست مستعدة للمحادثات، وأوكرانيا لها آراء أخرى". وأردف خطيب زاده، بقوله: "روسيا صديقة لنا ولدينا علاقة وثيقة وودية مع أوكرانيا، وحاولنا الحفاظ على العلاقات بطريقة يمكننا من خلالها القيام بدور فعال بين الطرفين، لكن شروط وطريقة المحادثات يجب أن يحددها كلا الجانبين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
خطيب زاده: وزير خارجية إيران سلم لافروف رسالة من كوليبا خلال زيارته الأخيرة لموسكو
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سلّم نظيره الروسي، سيرغي لافروف، رسالة من وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا.
طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده خلال إفادة صحفية: "إيران تحدثت مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا عدة مرات وسلمت بالفعل رسالة وزير الخارجية الأوكراني إلى لافروف خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى موسكو".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:
"لقد أعلنا عن استعدادنا لتسهيل المحادثات، وموسكو لديها رأي بأن أوكرانيا ليست مستعدة للمحادثات، وأوكرانيا لها آراء أخرى".
وأردف خطيب زاده، بقوله: "روسيا صديقة لنا ولدينا علاقة وثيقة وودية مع أوكرانيا، وحاولنا الحفاظ على العلاقات بطريقة يمكننا من خلالها القيام بدور فعال بين الطرفين، لكن شروط وطريقة المحادثات يجب أن يحددها كلا الجانبين.