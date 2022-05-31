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https://arabic.sputniknews.com/20220531/دبلوماسيون-فرنسيون-ينظمون-إضرابا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-20-عاما-ضد-ماكرون-1062935219.html
دبلوماسيون فرنسيون ينظمون إضرابا هو الأول من نوعه منذ 20 عاما ضد ماكرون
دبلوماسيون فرنسيون ينظمون إضرابا هو الأول من نوعه منذ 20 عاما ضد ماكرون
قرر دبلوماسيون فرنسيون تنظيم إضراب، يوم الخميس المقبل، للمرة الأولى منذ 20 عاما احتجاجا على إصلاحات يضغط الرئيس إيمانويل ماكرون لإجرائها. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T16:19+0000
2022-05-31T16:31+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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ويقول الدبلوماسيون الذين سيشاركون في ذلك الإضراب، إن الإجراءات التي يسعى الرئيس ماكرون لاتخاذها يمكن أن تلحق الضرر بوضع فرنسا في العالم، وفقا لموقع إذاعة "مونت كارلو".وحظي الإضراب بتأييد 500 موظف مدني في وزارة الخارجية، كما نال مساندة واسعة النطاق من كبار الدبلوماسيين والسفراء الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.وتتضمن إصلاحات القطاع العام تغيير هيكل العمل الدبلوماسي بما في ذلك إنهاء وضع خاص يتمتع به كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وهو ما يعني أنهم سينزلون إلى فئة أكثر اتساعا من العاملين في الخدمة المدنية.
https://arabic.sputniknews.com/20191231/بعد-أسابيع-من-الاحتجاجات-الرئيس-الفرنسي-يوجه-كلمة-للشعب-1043932625.html
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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

دبلوماسيون فرنسيون ينظمون إضرابا هو الأول من نوعه منذ 20 عاما ضد ماكرون

16:19 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 16:31 GMT 31.05.2022)
© AP Photo / Lewis Jolyالانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Lewis Joly
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قرر دبلوماسيون فرنسيون تنظيم إضراب، يوم الخميس المقبل، للمرة الأولى منذ 20 عاما احتجاجا على إصلاحات يضغط الرئيس إيمانويل ماكرون لإجرائها.
ويقول الدبلوماسيون الذين سيشاركون في ذلك الإضراب، إن الإجراءات التي يسعى الرئيس ماكرون لاتخاذها يمكن أن تلحق الضرر بوضع فرنسا في العالم، وفقا لموقع إذاعة "مونت كارلو".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هامبورغ، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2019
ماكرون بعد أسابيع من الاحتجاجات: إصلاح أنظمة التقاعد سيتم ولا تراجع عنه
31 ديسمبر 2019, 19:47 GMT
وحظي الإضراب بتأييد 500 موظف مدني في وزارة الخارجية، كما نال مساندة واسعة النطاق من كبار الدبلوماسيين والسفراء الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتضمن إصلاحات القطاع العام تغيير هيكل العمل الدبلوماسي بما في ذلك إنهاء وضع خاص يتمتع به كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وهو ما يعني أنهم سينزلون إلى فئة أكثر اتساعا من العاملين في الخدمة المدنية.
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