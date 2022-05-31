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https://arabic.sputniknews.com/20220531/دراسة-الأشخاص-الذين-يشربون-القهوة-يوميا-أقل-عرضة-للوفاة-مبكرا-1062923618.html
دراسة: الأشخاص الذين يشربون القهوة يوميا أقل عرضة للوفاة مبكرا
دراسة: الأشخاص الذين يشربون القهوة يوميا أقل عرضة للوفاة مبكرا
تزعم دراسة علمية صينية أن الأشخاص الذين يشربون القهوة كل يوم هم أقل عرضة للوفاة مبكرا، ‏بالمقارنة بمن لا يتناولونها.‏ 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T11:37+0000
2022-05-31T11:37+0000
مجتمع
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نظر باحثون من جامعة ساوثرن ميديكال، في غوانزو بالصين، لمدة 7 سنوات في بيانات عن عادات القهوة والصحة لأكثر من 171 ألف مقيم في بريطانيا، ولم يكونوا مصابين بالسرطان أو بمرض قلبي.واكتشفوا أن الأشخاص الذين يشربون القهوة غير المحلاة بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة خلال الدراسة بنسبة 16-21 بالمئة، مقارنة بأقرانهم الذين لم يشربوا القهوة.ووفقا للبيانات المنشورة في مجلة "Annals of Internal Medicine"، كان المشاركون في الدراسة الذين شربوا ما بين كوب إلى 4 أكواب من القهوة المحلاة قليلا يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 29-31 بالمئة، وذلك خلال فترة الدراسة.كما وجد الباحثون أن النتائج كانت أقل وضوحا بالنسبة للمشاركين الذين استخدموا المحليات الاصطناعية، والتي شهدت نتائج مختلطة مماثلة في الأبحاث السابقة.ويقول بعض الخبراء والأدلة أن المحليات الصناعية يمكن أن تكون مقايضة آمنة وصحية للسكر، وفقا لمايو كلينك، بينما يثير البعض الآخر مخاوف بشأن الارتباطات المحتملة بالسرطان أو قضايا الصحة الأيضية.وتدعم نتائج الدراسة الصينية الحديثة أدلة سابقة تشير إلى أن القهوة مفيدة بشكل عام لطول العمر، بغض النظر عن طريقة شربها.وتعليقا على نتائج الدراسة، تقول الدكتورة كريستينا وي، نائبة رئيس تحرير مجلة "Annals of Internal Medicine" على أن نتائجها لم تكن قاطعة، لكنها أضافت: "يبدو أن شرب القهوة سواء كانت غير محلاة أو بكمية متواضعة من السكر ربما لا يكون ضارا لمعظم الناس، لذا اشربوها، لكن سيكون من الحكمة تجنّب الكثير من شرب "الكاراميل ماكياتو" بينما يتم جمع المزيد من الأدلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220520/خبيرة-تغذية-لا-تنصح-باحتساء-القهوة-مع-هذه-المواد-1062460811.html
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مجتمع, منوعات, علوم

دراسة: الأشخاص الذين يشربون القهوة يوميا أقل عرضة للوفاة مبكرا

11:37 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / DAVID BECKERفنجان كابتشينو
فنجان كابتشينو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
فنجان كابتشينو
© AFP 2022 / DAVID BECKER
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تزعم دراسة علمية صينية أن الأشخاص الذين يشربون القهوة كل يوم هم أقل عرضة للوفاة مبكرا، ‏بالمقارنة بمن لا يتناولونها.‏
نظر باحثون من جامعة ساوثرن ميديكال، في غوانزو بالصين، لمدة 7 سنوات في بيانات عن عادات القهوة والصحة لأكثر من 171 ألف مقيم في بريطانيا، ولم يكونوا مصابين بالسرطان أو بمرض قلبي.
واكتشفوا أن الأشخاص الذين يشربون القهوة غير المحلاة بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة خلال الدراسة بنسبة 16-21 بالمئة، مقارنة بأقرانهم الذين لم يشربوا القهوة.
ووفقا للبيانات المنشورة في مجلة "Annals of Internal Medicine"، كان المشاركون في الدراسة الذين شربوا ما بين كوب إلى 4 أكواب من القهوة المحلاة قليلا يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 29-31 بالمئة، وذلك خلال فترة الدراسة.
كما وجد الباحثون أن النتائج كانت أقل وضوحا بالنسبة للمشاركين الذين استخدموا المحليات الاصطناعية، والتي شهدت نتائج مختلطة مماثلة في الأبحاث السابقة.
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
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ويقول بعض الخبراء والأدلة أن المحليات الصناعية يمكن أن تكون مقايضة آمنة وصحية للسكر، وفقا لمايو كلينك، بينما يثير البعض الآخر مخاوف بشأن الارتباطات المحتملة بالسرطان أو قضايا الصحة الأيضية.
وتدعم نتائج الدراسة الصينية الحديثة أدلة سابقة تشير إلى أن القهوة مفيدة بشكل عام لطول العمر، بغض النظر عن طريقة شربها.
وتعليقا على نتائج الدراسة، تقول الدكتورة كريستينا وي، نائبة رئيس تحرير مجلة "Annals of Internal Medicine" على أن نتائجها لم تكن قاطعة، لكنها أضافت: "يبدو أن شرب القهوة سواء كانت غير محلاة أو بكمية متواضعة من السكر ربما لا يكون ضارا لمعظم الناس، لذا اشربوها، لكن سيكون من الحكمة تجنّب الكثير من شرب "الكاراميل ماكياتو" بينما يتم جمع المزيد من الأدلة".
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