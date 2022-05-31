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https://arabic.sputniknews.com/20220531/رئيسة-مولدوفا-من-السابق-لأوانه-الحديث-عن-خروجنا-من-رابطة-الدول-المستقلة-1062908740.html
رئيسة مولدوفا: من السابق لأوانه الحديث عن خروجنا من رابطة الدول المستقلة
رئيسة مولدوفا: من السابق لأوانه الحديث عن خروجنا من رابطة الدول المستقلة
أعلنت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن انسحاب البلاد من رابطة الدول المستقلة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T02:02+0000
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مولدوفا
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وقالت ساندو على أثير قناة "رو تي في كيشيناو"، "دعونا نتحدث بموضوعية، رابطة الدول المستقلة ليست فقط روسيا، ولكن أيضا دول أخرى".ونهت بأن " كيشيناو تتلقى مزايا تجارية واقتصادية ليس فقط في العلاقات مع روسيا، ولكن أيضا من خلال التعاون مع الدول الأخرى".وأضافت ساندو ردا على سؤال مقدم البرنامج، عما ستفعله السلطات، عند الحصول على وضع المرشح للاتحاد الأوروبي، هل ستطرح مسألة خروج مولدوفا من رابطة الدول المستقلة، قائلة، إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن الانسحاب من الرابطة.وقالت: "لنصل إلى ذلك ونبحث الموضوع، دعونا نتحرك خطوة خطوة".
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رئيسة مولدوفا: من السابق لأوانه الحديث عن خروجنا من رابطة الدول المستقلة

02:02 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الذهاب إلى بنك الصوررئيسة مولدوفيا المنتخبة مايا ساندو
رئيسة مولدوفيا المنتخبة مايا ساندو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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أعلنت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن انسحاب البلاد من رابطة الدول المستقلة.
وقالت ساندو على أثير قناة "رو تي في كيشيناو"، "دعونا نتحدث بموضوعية، رابطة الدول المستقلة ليست فقط روسيا، ولكن أيضا دول أخرى".
ونهت بأن " كيشيناو تتلقى مزايا تجارية واقتصادية ليس فقط في العلاقات مع روسيا، ولكن أيضا من خلال التعاون مع الدول الأخرى".
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وأضافت ساندو ردا على سؤال مقدم البرنامج، عما ستفعله السلطات، عند الحصول على وضع المرشح للاتحاد الأوروبي، هل ستطرح مسألة خروج مولدوفا من رابطة الدول المستقلة، قائلة، إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن الانسحاب من الرابطة.
وقالت: "لنصل إلى ذلك ونبحث الموضوع، دعونا نتحرك خطوة خطوة".
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